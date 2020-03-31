【健身．M教室】家居物品做健身器材　體能訓練不用鬥快只求精準

健身成為香港人熱話，因為人人減少外出，宅在家中更應把握時間鍛煉身體。 健身器材五花八門，有否想過隨手在家中都能找到？這篇《M教室》以家居健身為題，大家以家品作為健身器材，最重要是掌握做動作的節奏，以免初段做得快，後段體能下跌，愈做愈慢。 拍攝：吳浩然 動作示範：寧芳

無論是健身或跑步，當我們氣力充足時，容易動作節奏快和負荷高，例如教練要求1組做15次掌上壓，往往做夠25次，但到第3組就10次都做不到，無法完成原定共75次的掌上壓。跑步更甚，初段配速太快，後段跌速，大概每個跑手都經歷過。

近日大家都宅在家，家居健身成為熱潮。今篇《M教室》談及健身的重點是改善控速能力，提醒大家要找到好節奏。

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物件太重會影響動作流暢度，所以要小心選擇。（吳浩然攝）

持物蹲立 不多不少 10秒剛好做8次

今次的持物蹲立可鍛煉心肺功能和體能，尤其是大腿肌肉大幅參與。做足幾組，疲勞往往累積至翌日。

這次的重點放在節奏，不是鬥快。我建議10秒做8次，做3組，再做1組20秒16次。

不用10秒就做到10次不代表「叻」，反而是節奏掌控不夠精確，大家以10秒剛好做8次為佳。

做法：

1）預備動作：持物蹲在地上，物件要碰到地面

2）站起，持物的雙手同時往上舉，身體直立，物件舉高於頭上，此為完成1次

3）往下蹲，回到預備動作，做第2次，緊記調節節奏，目標是第10秒剛好完成8次

4）順利完成10秒8次後，不用推快節奏，挑戰20秒16次

按圖看清動作次序和細節：

建議次數：3組10秒8次，1組20秒16次

注意事項：

1）如果盡力都做不到8次，不用勉強，可減少次數，例如6次，否則練不到掌控節奏。

2）手持的物件可在家取材，例如一條廁紙、瑜珈墊或有鞋的鞋盒。物件要有一定厚度，蹲下時物件要碰到地，而且不能太輕，否則蹲立時會太飄，上身肌肉參與也較少。

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