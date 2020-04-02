疫情嚴峻，減少外出，留在家中健身練體能成為熱潮。 健身器材不一定要外出選購，用一條毛巾抹地下，都可以鍛煉腹肌。 拍攝：吳浩然 動作示範：李倩霞

網上體能教學多不勝數，「M教室」今次推介幾個融入家務的體能動作，大家留在家中，也能像片中主角、女傭霞姨一樣，一邊練習一邊清潔家居。

「霞姨做家務」共有4集，將陸續推出，立即按此訂閱「01體育」Youtube頻道！第一集將教大家抹地練腹肌，一條毛巾搞得掂。

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抹地練腹肌．地面愈滑愈辛苦

注意事項：

1）先跪在地上，兩手平排放在毛巾式地布上，有需要可用布墊住膝蓋

2）膝蓋跪地，臀部推前，上身順勢向前伸

3）用力收緊腹部，保持身體穩定，不要放軟

4）量力而為，不用推至身體與地面成水平，不是落得愈低愈好，腹部有微震就要收回上身

5）收回上身時，臀部向後拉，上身順勢往後

6）能力容許，可嘗試向左、右兩邊推

7）地面愈滑，磨擦力愈低，難度愈高

8）若覺背痛，可能是施力點錯誤或力量不足，要把次數或動作幅度降低

按圖看清動作次序和細節：

建議次數：每組12次，共4組

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網上自學體能注意事項：

+ 6 + 5 + 4

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