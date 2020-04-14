26歲工程師跑手吳國興（Michael）命喪大埔車禍，一眾跑友憶起與他一起訓練的點滴，不無傷感。 Michael逝世後，不幸的是父母老弱、姊姊又遭逢裁員，家中頓失經濟支柱，跑界立即為他出一分力，發起義賣和籌款，希望助Michael一家渡過難關。

吳國興有個外號叫「師公」，與他識於微時的長跑好手余顯華，都不知道「師公」緣起，但兩人中學時代已一起在大埔運動場練習。

「他經常說『你哋話事啦，我冇所謂，我跟你哋就得』，他是好善良的人，我未見過他發脾氣。」隨和是余顯華對Michael的最深刻印象。儘管兩人不在同一組訓練，但休息時經常互相鼓勵，就算Michael已完成練習，仍會為訓練中的余顯華打氣。

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另一跑手唐小姐則與Michael，曾一起在太和運動場練習。「師公大多是我們熱完身，訓練開始才出現，一落到場就跑得很快。我們也會『練水』，他很用力游，但不算『好去』，慢跑步很多。」可能他肌肉太發達，難游得快。

吳國興（左4）由路跑開始，後來參加很多山賽。（受訪者提供）

後來，Michael參加越野賽多於路賽，「師公的肌力和技巧都很高，經常掃獎，有次一班朋友行針草帽，上斜時我們行到喘氣，他仍輕鬆自如，還教我們上山技巧」。唐雪雯形容Michael溫文有禮，說話總是細細聲，「他很害羞，但見到人一定打招呼，跑友遇到難題又好肯教。他還有一個花名叫『馬明』，因為樣貌有點像馬國明。別以為他低調就不注重外表，其實十分『貪靚』，經常整理額前幾條長長的頭髮」。

傳媒報道前，唐雪雯不知道Michael是家中經濟支柱，只知他是學業成績優異的工程師，對其逝世十分惋惜。

有一次，吳國興（右2）熱身時穿爛了跑褲，要在賽前跑回家換褲，來回跑了10公里，比賽仍能得獎。（受訪者提供）

呂劍倫（左1）說吳國興（左3）很顧家，每次練習後都會盡快回家，陪伴家人。（受訪者提供）

Michael逝世後，遺下80多歲的父親、當廚房工的母親和剛失業的姊姊。跑友們為助家人渡過難關，發起義賣和籌款活動，與Michael相識十載的呂劍倫教練表示：「有公司願意義賣太陽眼鏡，我們在跑會供大家訂購，現在已訂了數百副，籌到的款項直接捐到家人帳戶，希望協助他們渡過難關。」

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