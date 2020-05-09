東涌行山路線︱炎夏行彌深石澗　沒這十項準備勿前往｜Hikipedia

5月來了，話熱就熱，攝氏30多度的日子重臨。 香港的夏天濕熱難耐，但山癮甚深如我們，頂着烈日當空仍忍不住要上山。上山之餘又想避暑，行澗絕對是充滿誘惑的選擇。去年夏天，有相熟的山友邀請我們出走一次難度較高的「彌深石澗」。起初我們略有猶疑，但朋友仔跟我們分析這條路線的難度和險位，評估好經驗和能力後，最後還是決定隨隊出發。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

計劃行澗前的10個注意事項，按圖放大：

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（注意：此篇絕非路線介紹！今次分享的行山經歷絕對新手不宜，需要大量涉水攀爬，前往人士必須具充足體力及行澗經驗，事前做足準備，切勿單獨出行！）

挑戰深入東涌的彌深石澗。是次路線的難度高，絕對新手不宜。

這次挑戰深入東涌的彌深石澗。雖然出發前已了解清楚路線難度，做足心理準備，但要在濕滑的大石上前進，仍是步步為營，腦海不禁閃過「欺山莫欺水」這句話。行澗這玩意，其實更是「欺山又欺水」，行澗不像在河邊玩玩水般簡單，而是行山的高階版，稍有不慎，可能會掉下數米高的石崖，嚴重更會送命，月初大東山青龍石澗便發生過一次。

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雖然我們不能提供什麼專業意見，但仍可分享一下行澗體驗的注意事項。夏日行澗的人增多，山友們出發前務必考慮清楚，最好當然是伙同經驗人士一起出發。

彌深石澗行程風景，按圖放大：

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行澗難度遠高於行山

這次前往彌深石澗，水源來自彌勒山，流入深屈灣。彌深石澗毗鄰昂深石澗，同樣是難度較高的路線。我們從深屈灣出發，起點的下游部分是昂深石澗，水質較污濁，但進入彌深石澗後，愈高位置水便愈清澈。路線沿途經過多個潭瀑，足以讓大家攀遊半天。

看完上述簡單形容，應該很多山友都躍躍欲試吧。然而，行澗實在比行山危險得多，千萬別看輕在濕滑不平整的大石上前行的難度。行過玉桂山的山友，應該對那沙石路印象深刻，試將上玉桂山的地勢想像成一條滿布濕滑石頭的山澗，不時手腳並用攀爬，更偶要涉水而行，橫越飛瀑，難度大大提升，那就是彌深石澗的狀況了。山澗與山徑最主要分別，前者基本上不會見到一條清晰路徑，有些地方看似易行的路，實際上可能十分濕滑，行山新手難以應付。

試將上玉桂山的地勢想像成一條滿布濕滑石頭的山澗，這就是彌深石澗了。

不想跣死 首要準備具適當防滑性能的鞋款

正因為難度增加，裝備自然要更足，這好像是「阿媽係女人」的常識，卻不要以為穿上防滑行澗鞋便大安旨意，因為在山澗上行走，大概只是「好跣」和「冇咁跣」的分別。所以如果平日在浮沙碎石上前行都有困難的山友，就先別挑戰行澗了，累積經驗再好好計劃吧。行山人士很多都會選擇有配有Vibram Megagrip底的山鞋，若去行澗的話，盡可能添置多一雙溯溪專用的鞋子，採用Stealth橡膠鞋底的Five Ten是向來較受山友歡迎款式。

購買新裝備前，我們都會思前想後才課金，但行澗是個例外，第一次行澗已果斷購買一雙澗鞋。是次行澗，其實分別走過昂深和彌深兩條石澗，兩澗相匯前的路段比較平緩，但進入彌深石澗的部分便愈來愈難攀登。上攀途中經過大大小小六、七個瀑布，全靠準備了澗鞋，即使依然難行，起碼贏了信心。

通常我們在購買新裝備前都會思前想後才課金，行澗卻是個例外，第一次行澗已果斷購買了一雙澗鞋。

解決了「跣」的問題，但行澗還要應付攀爬的部分，有時面對的更是數米高的石崖。溯澗而上走到路徑後段，可能已經身處數百米的半山中，雖未至於懸崖峭壁，但往下望見深不見底的密林，畏高的朋友足夠嚇到「腳軟」。雖然行澗與行山的感受、景色都迥然不同，甚為有趣，但必需做足身體與心理準備才可動身。

瀑峽一個接一個，這類路段行了超過5小時。

行澗有趣 卻是經驗山友限定

彌深石澗的前段尚算平緩，後半段卻要攀爬不少幾米高的石崖，其實我們都不太敢往下望。上段瀑峽一個接一個，不知不覺間原來已經攀到半山，身後盡是一片翠綠，景觀一流。來到後半部分，轉眼間已經行了超過5小時，感覺有點累，只想快點出澗。不過一看到美景，累還累，難得來到這個可能這輩子都不會再去第二次的地方，還是忍不住拍照留念。

路徑的出口連接昂平救援棧道，向上走可到達昂平，向下則回到東涌市區。我們由早上十點半出發，循昂平棧道回東涌的途中，天已完全入黑。溯澗半天，雖已適應在濕滑的大石上行走，但還是腳踏實地的感覺最好。

到達終點時，已經完全入黑了。

這次踏足彌深石澗，親身體驗行澗的難與險，縱使事先已有準備，知道是次路線的難度，不過仍然比預想中更難，有時候單靠事前的資料蒐集，並不足以評估路線難度，幸而當日有不少經驗人士一同前行，遇到險位時從旁指導並協助，方順利完成此行。

經驗不足的山友想在夏天走一轉「涼浸浸」的路線，也並非只要行澗一種選項，有一些經過瀑布的山徑也不俗，例如小夏威夷徑、梧桐寨等等，都是有山有水之選，山友探索不同路線之前，記得量力而為喔。

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