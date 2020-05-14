山系︱百年品牌日本重生　當代概念重塑上世紀戶外服裝︱體物寫志

Urban Outdoor風潮盛行，日常風格與戶外風格並存，山野裝備不一定被性能導向的主流品牌定義，一些往日較少人留意的戶外品牌，漸受關注。 例如1915年於美國西雅圖誕生的戶外品牌Comfy Outdoor Garment，主理人奧谷城（Makoto Okuya）說過「不希望成為一個戶外市場的頂級品牌」，目的就是希望從典型的戶外運動形象中突顯個性，令山系生活更豐富有趣。

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Comfy Outdoor Garment主理人奧谷城曾在一次訪問中形容：「當我們在山上，幾乎95%的人穿著典型的戶外運動服裝和裝備。」走在山上，來來去去都是熟口熟面的大眾品牌，雖說在原始的山野環境中，裝備當以功能主導，穿什麼品牌都不是問題，但有時人人的樣式太相似，難免有點沒趣。

誕生於1915年的美國戶外品牌Comfy Outdoor Garment，曾在80年代沒落。（品牌圖片）

日本的Urban Outdoor文化深厚，不少相對非主流的品牌，經過東瀛人之手後，都被賦予新生命，Comfy Outdoor Garment就是這樣。它是一個1915年於美國西雅圖誕生的品牌，本身是一家製作寢室用品的廠商，及後嘗試開發戶外睡袋等商品，汲取經驗，到了上世紀40年代，逐漸轉型成戶外登山服飾品牌，製作羽絨服及羽絨背心等商品，但到了80年代，卻不敵時間洪流而消失在市場上。

Comfy Outdoor Garment的logo亦十分vintage。（品牌圖片）

其實說它「完全消失」又不太正確，Comfy Outdoor Garment早在90年代中葉開始，被原宿古著商店LOSTHILLS引入，得以延續生命力，奧谷城就在此時認識了這個已經沒落的老品牌，甚為欣賞品牌針對極端環境而開發的材料，以及將惡劣環境變得相對舒適的設計理念。2015年，奧谷城終於收購品牌經營權，將品牌的機能物料配以日本製作的工藝，重新發揚光大，不但復刻Comfy Outdoor Garment在40、50年代的vintage戶外設計，亦根據品牌性格製作出符合現代需要的戶外服飾。

Comfy Outdoor Garment 2020春夏新品，按圖放大：

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例如春季新品Hunrish背心，看起來不過是舊時代的美式獵裝及釣魚背心，但當中採用三層抗水性和防油污的Polyester特殊材料製作。實用的傳統四袋設計以外，背面的拉鏈口袋剪裁成可存放平板電腦的容量，正是將vintage注入現代概念，把上世紀穿搭的情懷結合當代的性能要求，為一個百年品牌注入獨當一面的新活力。

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