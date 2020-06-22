減肥健身｜倪晨曦每日一招紓緩都市毛病　一個動作七大好處

倪晨曦（Elva）擅長瑜伽，她更會每天倒立。 倒立看來枯躁乏味，瑜伽導師解釋血液循環到頭部「頂輪」，有助加強專注力和記憶力，也有助減壓，正好紓緩香港人的都市毛病。

請教瑜伽導師陳渃晴（Kaka），從瑜伽角度探討倒立。原來人體分成七輪，頭部是頂輪，她解釋：「在瑜伽系統中，不同輪有不同鍛煉動作，倒立就用來開發頂輪，促進血液流到腦部，增強專注力和記憶力，亦有助減壓。從物理角度，倒立可以鍛煉上肢和核心肌群，亦能去水腫和改善平衡力。」

倪晨曦（Elva）於2020年父親節宣布懷孕喜訊。（倪晨曦IG）

倒立都有分類？按圖了解：

香港人生活忙碌，壓力大，倒立的好處切合香港人需要。不過，倒立難度高，尤其注意頸部安全。從瑜伽層面看，也不建議女孩子月經來臨時做倒立，因為月經是排出廢血，倒立與向下排出污物的原意相違。

🧘‍♀️倒立好處多，但難度高，嘗試前不妨先按下圖，了解11個事項🧘‍♀️

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事實上，倪晨曦近乎每天都會倒立，她說過：「平日我們都是站着，受地心吸力影響，所有東西都是向下，做倒立可以促進血液循環，尤其是頭部，所以每次做完倒立，我都覺得頭腦特別清醒。」

倪晨曦不單熱愛運動，對時裝亦很有心得：

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Elva從2018年初開始天天倒立，但今年可能要暫停。昨日父親節，她在IG公布喜訊：「We’ve been keeping a secret for awhile. Happiness is on the way! 驚喜、感動、忐忑、開心、緊張、期待，真是形容不完這數月心情，現在我還有點不敢相信要做媽媽了。有很多想和大家分享，可能忍了太久，話到嘴邊竟不知道該從何說起，哈！還是懷孕是讓智商變低了，需要點時間整理一下，那先預祝一下準爸爸的pre father’s day好了，希望你肚子的生長不要超越我的肚子，也祝全世界的爸爸都父親節快樂！」

倪晨曦懷孕了，不管她會否繼續倒立，都祝福她與寶寶身體健康。

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