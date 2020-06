減肥健身｜倪晨曦每日一招紓緩都市毛病　一個動作七大好處

倪晨曦(Elva)擅長瑜伽,她更會每天倒立。 倒立看來枯躁乏味,瑜伽導師解釋血液循環到頭部「頂輪」,有助加強專注力和記憶力,也有助減壓,正好紓緩香港人的都市毛病。

請教瑜伽導師陳渃晴(Kaka),從瑜伽角度探討倒立。原來人體分成七輪,頭部是頂輪,她解釋:「在瑜伽系統中,不同輪有不同鍛煉動作,倒立就用來開發頂輪,促進血液流到腦部,增強專注力和記憶力,亦有助減壓。從物理角度,倒立可以鍛煉上肢和核心肌群,亦能去水腫和改善平衡力。」

倪晨曦(Elva)於2020年父親節宣布懷孕喜訊。(倪晨曦IG)

香港人生活忙碌,壓力大,倒立的好處切合香港人需要。不過,倒立難度高,尤其注意頸部安全。從瑜伽層面看,也不建議女孩子月經來臨時做倒立,因為月經是排出廢血,倒立與向下排出污物的原意相違。

事實上,倪晨曦近乎每天都會倒立,她說過:「平日我們都是站着,受地心吸力影響,所有東西都是向下,做倒立可以促進血液循環,尤其是頭部,所以每次做完倒立,我都覺得頭腦特別清醒。」

倪晨曦不單熱愛運動,對時裝亦很有心得:

Elva從2018年初開始天天倒立,但今年可能要暫停。昨日父親節,她在IG公布喜訊:「We’ve been keeping a secret for awhile. Happiness is on the way! 驚喜、感動、忐忑、開心、緊張、期待,真是形容不完這數月心情,現在我還有點不敢相信要做媽媽了。有很多想和大家分享,可能忍了太久,話到嘴邊竟不知道該從何說起,哈!還是懷孕是讓智商變低了,需要點時間整理一下,那先預祝一下準爸爸的pre father’s day好了,希望你肚子的生長不要超越我的肚子,也祝全世界的爸爸都父親節快樂!」

倪晨曦懷孕了,不管她會否繼續倒立,都祝福她與寶寶身體健康。

