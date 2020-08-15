【跑步】烏干達新星半年盡攬兩項5K世績　刷新場地世界紀錄近2秒

踏入今年，烏干達跑手查普達基（Joshua Cheptegei）成為長跑界最矚目新星之一。他在摩納哥舉行的鑽石田徑聯賽打破場地5000米世界紀錄，較16年的舊紀錄快接近兩秒。 過去一年，他已擁有3項世界紀錄，包括「場內場外」的5K項目。

鑽石田徑聯賽因新冠肺炎肆虐，暫停多時，在摩納哥重開。23歲的查普達基回到自己「福地」，繼2月在摩納哥刷新跑路5公里世界紀錄，再次展示世界級實力。

查普達基有望壟斷田徑場。（Getty Images）

這名去年多哈世界賽10000米冠軍，昨日出戰5000米賽事，未過半程已經帶出，而且愈跑愈快，他在最後兩圈從容不逼，均在不足1分鐘完成。到了最後直路，查普達基神態自若，露出笑容，對打破世界紀錄成竹在胸。甫衝過終點，他張開雙臂，向看台觀眾揮手。他跑出12分35.36秒，較埃塞俄比亞名將比基尼（Kenenisa Bekele）於2004年締造的12分37.35秒，快接近2秒。

飛一般的時間，他才23歲，前途無限。（Getty Images）

連同去年12月的10公里路跑世界紀錄26分38秒，查普達基在不足一年內擁有3項世界紀錄。他賽後表示，摩納哥對他而言相當特別，「是我可以破紀錄的地方」，但在疫情未見好轉之下，要份外努力推動自己，「人人都要留在家中，大家都要打起精神」。原定今年舉行的東京奧運，應是他稱霸5000、10000米的大好機會，如今延後一年，看來只會讓他有更多時間準備，挑戰英國好手法拉的地位。

跑出世界紀錄，這一幀不能缺。（Getty Images）

適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

關於外科口罩的9件事：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

「儲備心率」計算方法：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

村上春樹跑步語錄，按圖放大：