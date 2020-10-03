露營行山︱中小型Day Trip背囊　幾個細節選擇合用款式︱體物寫志

踏入秋季，露營行山，是時候收拾裝備、揹起背囊，回到山野暢快吸一口新鮮空氣了。

6款中小型「Day Trip」背囊：（按圖放大）

無論任何季節，上山前都一定要收拾好背囊，帶齊合適裝備。對於應付一般香港山野，一個約20升的背囊，大概足夠放置一次「周末Day Trip」所需的糧水、禦寒衣物、急救用品、雨具、燈具、指南針、地圖、電話、後備電源等裝備。

小型行山背囊款式五花百門，容量、重量、功能細節等設計都不同，沒可能找到一款可以滿足所有人、所有環境需要的背囊。這次我們選取6款「Day Trip背囊」，重回山野之前打點裝備，也是戶外生活的一種樂趣。

Millet Welkin 20

成立於1912年的Millet，本身是軍用袋品牌，及後轉型主攻戶外，就算只是Day Trip小背囊，設計都着重細節，那是從面對殘酷環境累積而來的實用經驗。

背囊性能好壞不難分辨，就是要在收納、重量、機動性能間取捨拿捏。Millet Welkin 20容量不算特別大，但配有多層分格和小物袋，方便儲物。設計採用傳統揭蓋式，兩側亦有壓縮帶，有助減少裝備在行動時左搖右擺。

背墊由發泡物料及網狀製作，通爽透氣。傳統揭蓋式結構加上聚酯纖維物料，卻又有1000毫米的防水度，結構實而不華，對於一般Day Trip來說相當不俗。

當然，世上很難有完美。跑動時，背囊結構的貼身度未必足夠，影響行動靈活，但用作享樂的山步旅程，當然沒問題。

+ 6 + 6 + 6

Deuter Up Stockholm

對一般都市山客，未必需要一個「肌肉感」太強的背囊，若背囊只針對山野環境，回到日常生活便得物無所用。Deuter Up Stockholm卻能夠兼顧山野休閒及日常通勤，對很多人來說都會加分。

Up Stockholm雖然沒有太多野外機能向的收納口袋，內層就是一個主要空間，打開頂部U形拉鍊開口後，幾乎就是那22毫升的容量，在山野間取物未必太方便。但考慮到其方正結構，確實方便存放大量行山裝備，間格設計亦針對日常通勤，山上山下的使用率可以很高。

肩帶有當今山野背囊必備的小物袋，方便快速存取小物；胸口亦具胸帶設計，行山時會更貼身。那怕並非超專業的山系背囊，但考慮到其都市的機能優勢，附以足夠應用在一般悠閒之旅的間格，對一般大眾的來說，可能更為實用。

+ 4 + 4 + 4

Gregory Miwok 24

Miwok 24是非常全面的山系背囊，也是本人日常穿山越嶺時最常用的款式。

看起來不算太大，但實際擁有24毫升容量，Day Trip來說已可放置很多東西，尤其我無法忍受一身大汗和泥濘回到市區，這背囊真的可以衫褲鞋襪都放齊。

雖然靈巧程度沒法跟越野跑背囊比較，但它亦採用競賽型的流線設計，搖擺幅度很小，加上同時設胸帶和腰帶，雙重穩固繫緊身體，對我這種跑山又不夠快，但又未至龜速的山客來說，這種容許步速能放能收的結構非常方便。

Miwok 24的內間格和小部件很充足，其中內置水袋收納層，水管可從專用孔抽出掛在肩帶上，要喝水也不必從背囊拔出水樽，又一機動性能上的考量。EVA物料製作的立體背墊，令背部跟背墊保持一定空間，避免太焗太熱。

最大的挑剔是其肩帶偏向考慮散熱和貼身性能，沒有配置非常重要的小物袋，不能隨手拔出手提電話等小物，對上山要拍大量照片的我來說，這方面是美中不足。但其外層亦有彈性前網袋，可存放常用小物，一塞一拔尚算方便。只是彈性前袋沒有防水功能，秋冬季使用當然沒有問題，但到雨季來臨時，就只可存放本身不怕濕水的物品了。

+ 9 + 9 + 9

Deuter SPEED LITE 20

總括來說，Deuter SPEED LITE 20跟Gregory Miwok 24的功能很類似：流線型的競賽背囊結構、內置水袋收納層、立體剪裁的貼肩帶、外層設沒有閉口的快速存取空間，適合跑山不夠快但又不至慢行的山客使用。而且20毫升的容量，卻只重490克，十分輕巧，置物空間和重量之間拿捏不俗。

但背墊物料只是立體網布，雖然透氣，但跟Miwok 24的EVA立體背墊比較，還是差一點，秋冬來說問題不大，但想用足一年四季的話，便需要先有這種認知，免出現期望落差。

背囊表層的小部件細節不是特別多，影響特殊情況出現時，需要繫上其他口袋和或裝備的靈活度。

+ 5 + 5 + 5

Deuter Futura 24

如果嫌Deuter SPEED LITE 20太細，Deuter Futura 24可以視為容量的加強版。重量方面，1180克對一個24毫升山系背囊來說，當然不過份，卻也不是特別出眾，但考慮到它主要採用600D聚酯布，耐磨能力高，如果行程要走較原始或難度較高的路段，就不能只考慮減輕重量，能夠對抗石塊和植物的反覆磨擦，十分重要。

亦因此，雖然背囊的正面方設有彈性網狀口袋，有額外置物空間，但收得較緊，盡量避免勾到外物；表層小部件細節也不多，保證扣上胸帶和腰帶後，山客移動時可保持四平八穩。背囊底部藏有防雨罩，必要時可額外加強防水性能。

+ 5 + 5 + 5

Millet EXP 35

山系裝備未必只有實用和應急等用途，行山作為香港人的常見娛樂，放置玩樂裝備亦很重要，例如航拍機、野餐食物和用具等，20毫升上下的背囊容量未必足夠。

跟上述背囊比較，Millet EXP 35明顯大得多，但我就是看中它的都市機能設置，3個主要內格和外層設口袋，足夠分開擺放Day Trip中各類裝備，卻又有筆記型電腦的間格剪裁。肩帶設足夠放置手機的小物空間，兼顧日常工作通勤使用和山野機動性能通用的要求，那怕是貴一點，使用率高亦令它變得物有所值。

另一點我喜歡的設計是，主層結構可大範圍拉開的拉鍊，採用貼近背部的設計，既可方便存放與搜尋裝備，亦能增加背囊的保安性能，減少在都市間被順手牽羊的機會，即使是出國旅行到訪治安較差的地方，某程度上也可保安全，真正山上山下、留港出國都適用。

+ 3 + 3 + 3

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