土壤跑手・ 跑手的抉擇　那種土壤讓跑手茁壯成長︱跑手接龍・126

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期寂寞跑手凌富廣留給土壤跑手梁德洋的話是：「加油！年年PB！」

跑步需要什麼土壤？我想我找到答案。

初中，我都算運動健將，足球踢到區隊，跑步不算勤力都在沙西區名列前茅，所以安於現狀，沒有動力加把勁，直至一場全港學生都可參加的6公里越野賽，方知道人外有人。

當時我出盡全力，仍跟不上前列跑手，分組排第8名，卻第7名跑手的「車尾燈都見唔到」，這一役體會到自己渺小，讓我痛定思痛。

梁德洋(左）與他的教練王容儲（右）。（受訪者提供）

中二升中三的暑假，我發奮圖強，每日慢跑30分鐘，累積創造成績。皇天不負有心人，我的成績突飛猛進，入選兩年一度的學界越野跑埠際賽。我開始相信自己有長跑天份，很想繼續進步，在跑界有一番作為。

那段時間，我識到很多高手，他們來自各大跑會，並有實力相近的隊友一起練習。我呢？除了數名同學放學一起練習，盡是獨自一人在何文田跑完又跑。為了練跑，我放棄足球，換來是孤身一人，欠缺實力相近的隊友互相推進。

跑友叫我轉會，轉到名師旗下，我很心動，打算放下現任教練王容儲，卻收到一些消息，令我放棄這念頭。身邊有些跑友跟隨名師學習，但平常很少溝通，甚至跑到受傷都不敢跟教練說，也有跑友跟了教練兩年，卻因交不起學費，再收不到訓練課表。我認為學生好與壞，視乎溝通與關懷，所以決定不轉會，留在王容儲教練旗下。

教練送給梁德洋的書（受訪者提供）

王容儲教練不算出名，但不代表不專業，甚至比專業教練做得更多。他算是我中學師兄，一樣就讀西貢祟真天主教中學，熱愛跑步的他，中二就轉校，原因是土壤難以讓他充分發揮。因此，他畢業後回到母校當教練，目的就是提供一塊良好土壤，讓師弟師妹茁壯成長。

我這粒種子，不單持續收到訓練課表，還會收到教練關心，例如因為家境清貧，教練替我訂釘鞋後，不肯收錢，又試過贈送跑鞋，供我練跑。物質其次，最重要是心理輔導，我每周獨自跑過百公里，十分沉悶，教練就買了5本有鼓舞作用的書給我。

教練送給他的裝備。（受訪者提供）

之前疫情影響，教練的田徑班都暫停，他不收分文，每周約我們到將軍澳運動場練跑。現在開學，他知道我晨早5時就要起床練跑很辛苦，又要趕住回校，他就與老師一起和學校溝通，讓我每朝可以在學校的跑步機晨跑，以上種種都是他的額外付出。

跑手需要什麼土壤成長？

我認為中學時期的跑手，不單需要專業課表和目光放遠的教練，最好還有心理輔導，教與授有良好和緊密的溝通，比有速度相近的隊友更加重要。

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