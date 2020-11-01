廿年跑手・長跑不是唯一　但永遠是我的第一位 ︱跑手接龍・127

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期土壤跑手梁德洋留給廿年跑手王容儲的話是：「我準備好練習㗎啦。」

長跑給予我許多，好朋友、學生、職業和夢想，都與跑步息息相關。

20年的歷程，不乏失敗、迷惘和懊惱。比賽，我失敗過； 受傷，我迷惘過；比賽留力，我懊惱過，但我對長跑，沒有放棄過。

長跑不是我生活中的唯一，但永遠是我的第一位。

現在教的中學生。（受訪者提供）

自有意識開始，我就好喜歡跑步，喜歡速度感，喜歡與人競速，發夢都是站在奧運場上的起跑線，所以中小學順理成章地加入田徑隊和長跑隊。廿年來，我受過不少教練指導，也曾得過不錯的成績，例如在D1學界越野甲組得到亞軍、香港馬拉松10公里青年組得到季軍、又曾入選香港田徑隊，可說是奪獎無數。

中一時，我跑得不俗，所以轉校到長沙灣天主教英文中學（長天），在長天那幾年是人生的美好時光，有體育老師帶領和學校配合，長跑隊氣氛達到極致，逢星期二至五的晨跑，每每有十多人一起跑圈，互相競爭，互相推進，練飽就在堂上睡覺，睡飽就放學繼續練習，我們專注、熱血和毫無顧慮地跑。

以藝員JJ名命的跑會JJAC。（受訪者提供）

中學的好隊友，也是一世好朋友，我們更私底下組織了一個只屬於我們的跑會JJAC，取名「JJ」，只因我們很喜歡藝人JJ，幻想長大後，開宗立派，穿上印有自己跑會名字的跑衫參加比賽。這段經歷，讓我萌生當體育老師的念頭，希望帶領一隊長跑隊，讓學生感受長跑的熱度。

原以為不論快慢與贏輸，一生都會一路跑下去，但大學一年級時，好高騖遠，早晚一課，訓練量及強度，一下子拉高太多，沒有按部就班，慢課又不夠慢，所以受傷了。傷了哪個部位並不是重點，只因受傷就不敢鍛煉，往後腿部肌力大減，不足應付訓練，一個地方康復就到第二個地方受傷，斷斷續續，傷到現在，一直不能毫無顧忌地練習，水平不復當年勇，長跑路愈見黯淡。

廿年後的今日，我始終沒有離棄跑步，是不甘心，也是愛。

奪獎的中學歲月。（受訪者提供）

受傷後，我思考為何會受傷、正確的訓練方法，當年我在浸會大學修讀體育及康樂管理學位課程，更開啟了運動科學大門，最常流連的地方就是圖書館，讀完一本又一本長跑書籍，視野拉闊不少。

眼界愈闊，愈覺得香港長跑落後世界很多，關鍵不在天份或人種，訓練方法、環境和心態才是重點，而我相信香港跑手可以一一克服。我曾有不設實際想法，就是透過自己將香港水平與世界拉近，但傷患反反覆覆，所以萌生當教練的念頭，將長跑夢撒向學生。

大學畢業兼修畢教育文憑後，我思考該當體育老師，還是教練，結果選擇後者。一方面想將中學時期的校隊氣氛帶給更多學生，另一方面想尋找知音和千里馬。

現在教的小學生。（受訪者提供）

王容儲的競賽歲月。（受訪者提供）

見證香港長跑多年，看到無數有天份的跑手因為種種原因，放棄不再堅持，令人惋惜。我希望透過教練身份，珍惜學生，盡量令他們有良好練習環境、氣氛和合適訓練，遇到挫折都有強大心態面對，帶領他們走在一條正確的長跑道路上，成為學生最欣賞的教練。

受傷到現在，一晃十年，很多老跑友都以為我離開長跑界，其實我一直心繫長跑，從未退出，只不過轉了身份。台前走到台後，至今未果成效，但教練生涯不像運動員短暫，我希望繼續堅持，繼續學習，不用向現實低頭，窮一生之力做好教練這個角色。在長跑路途繼續付出。

我的學生，我已經預備好了，你們願意攜手伴我，一步一步跑向終點嗎？

王容儲會按學生需要和能力，加減訓練。（受訪者提供）

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