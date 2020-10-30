露營︱8件CHUMS入門小物　戶外裝備着重功能也不忘享樂︱體物寫志

出國旅行無望，港人都更積極於尋找本地遊樂的假日消閒方式，尤其在擁有城郊距離超近特色的香港，露營行山固然是個熱門的選擇。 近年Urban Outdoor潮流興起，除了傳統挑戰型的遠足露營外，講究細節的glamping（豪華露營）亦成為時尚玩意，露營裝備不但要求實用性能，個人品味與享樂性質的設計亦十分重要。如何享受打點一個富個人風格的營區樂趣？小物配置就是關鍵。創立於1983年的美國日系CHUMS正是這種生活要求的代表品牌，在實用與玩味間，取得富品牌特色的平衡。

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8款CHUMS入門小物：（按圖放大）

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山系品牌眾多，傳統上鬥性能、鬥實用的設計概念固然重要，但是在glamping風氣與Urban Outdoor潮流的雙重衝擊之下，打點一個富個人品味與造型的營區，亦成為露營者的一大樂趣，這正是Snow Peak、and wander這些講究品味的山系品牌，在這個年代間受到更進一步的追捧原因，甚至傳統野外品牌The North Face亦更積極於開發時尚向的山系支線，都凸顯這種趨勢。

講究細節的glamping（豪華露營）成為時尚玩意。（網上圖片）

然而對於山系文代深厚的日本來說，山系元素之豐富，其實一直都不乏玩味要求的品牌。最佳例子莫過於在日本山界家傳戶曉的CHUMS，創立37年以來，一直以「舒適、快樂、品質」的設計理念，將山品的設計取得實用與玩味間的有趣平衡，在傳統上講究「硬橋硬馬真功夫」的山品設計思維中，這種推祟「山野生活就是快樂」的追求，反而顯得品樹一格。

CHUMS對戶外的概念，不是荒野求生的戶外極限，而是一種假日的戶外生活。（網上圖片）

雖然是個日系的山野品牌，當今的商品設計開發，亦早已是由日本設計師主理，但其實CHUMS的背景跟另一近年大受歡迎的山系品牌KEEN有點相似，都是不折不扣的美國品牌，只是被日本山界相中並「玩起」之後，成為日本山系愛好者的「標準配備」品牌而變得大放異彩，甚至令不少人誤會它根本就是個日本品牌。

CHUMS由美國人Mike Taggett於1983成立，這個本身是科羅拉多河導遊的創辦人，因留意到很多遊客都會於遊河旅程間遺失太陽眼鏡，於是萌生了一個以眼鏡帶為賣點的太陽眼鏡品牌。或許跟Mike本身就是帶領遊客遊玩大自然的專業背景有關，他的設計思路由Day 1開始，已經不像典型的山系品牌歷史，由不同的山野狂人以最強性能的戶外裝備為目的，而是希望從裝備環節中，使旅程變得更有趣。像CHUMS Japan的負擔土屋芳隆所形容：「品牌對戶外的概念，不是荒野求生的戶外極限，而是一種假日的戶外生活；是初心者接觸大自然的起點，也是都市人需要的場景轉換。」

到了1986年品牌開發戶外服裝線，亦是以舒適材質、簡單設計、繽紛色彩為主要原則，減去對衣物性能的擔憂，令露營者能夠盡情享受山野，這種概念受到山系文化深厚的日本廣泛認同，連品牌的標誌性的「紅腳鰹鳥」Logo，亦是一種棲息在厄瓜多爾至南墨西哥海岸線，每年6至10月卻會遷徙到日本小笠原群島的候鳥，盡見這個美國品牌與日本的淵源。

CHUMS每年都會於日本和美國舉行大型的露營活動CHUMS CAMP。（網上圖片）

為實踐、推廣這種野外生活概念，CHUMS每年都會於日本和美國舉行大型的露營活動CHUMS CAMP，今年亦首度於中國上海舉行，與傳統的露營不同，營地中備有各種遊戲、美食、音樂、工作坊等等，露營者除了玩樂之外，亦會用心打點個人造型和營地，一起渡過一個愉快的戶外假期，世界各地不少露營愛好者都會慕名而至，絕對是glamping的標準。今年因為疫情關係，本地單位的glamping活動都無望舉行，但亦可從以下8件editor choice小物入手，體驗CHUMS小物細節與態度，打點富個人風格的營區。

01 CHUMS Logo旗繩

CHUMS Logo旗繩（品牌圖片）

如果從純粹實用的傳統角度看，很多時CHUMS的出品都看似很多餘，甚至浪費收納空間，就像一條CHUMS Logo的三角旗旗繩，直覺除了好看、有趣、看起來很開心等「用途」之外，根本不是什麼必須品。但其實，黑夜的野外環境能見度低，有需要做出一些辨識度的反光裝置，晚上作標示營區之用，避免他人意外踏入，或者踢壞裝備。將這些細微功能的小物變得有用而富玩味，正是CHUMS的一大特點。

02 掛物環帶

CHUMS 掛物環帶（品牌圖片）

繩子是露營時非常實用而變化多的裝備小物，但是千篇一律的繩子，有時實在有點悶。CHUMS的掛物環帶貫徹了品牌愉快色調的概念，120厘米的長度上共有12個環結構，可以在營帳間掛起小物裝備，減少昆蟲或水份接觸，亦能作風乾衣物之用。環帶套裝中還附上3個登山扣，需要時可拆出使用，在資源有限的野外，裝置用具更加機動靈活。

03 湯匙頸繩

CHUMS 湯匙頸繩（品牌圖片）

野外的飲食絕對是露營時的一大樂趣！戶外餐具是必須品。坊間露營品牌大多數都從清潔、耐用、收納的方向設計戶外餐具，CHUMS的設計思維卻十分有趣，不用收起來了！直接掛在頸上當成頸繩掛飾吧！設計不但富時尚玩味，作為服裝配襯的一環，跟一班朋友在營區煮食，拿起就吃的感覺，非常幸福！

04 戶外露營吊籃

CHUMS 戶外露營吊籃（品牌圖片）

現代社會，家家戶戶都有雪櫃時，吊籃幾乎已成為歷史文物，但在戶外環境，資源有限較難收藏食材，要是處理不當，準備好了大量露營美食卻被昆蟲、野生動物「入侵」，絕對恨錯難返。因為準備一個吊籃將食物懸在在半空，又或者放置風乾的餐具，自然更加安全衛生。

05 投擲遊戲掛布

CHUMS 投擲遊戲掛布（品牌圖片）

絕對是一件「非常CHUMS」的裝備，這塊投擲遊戲掛布除了玩之外，又真的沒有其他用途。卻又能夠將露營椅物盡其用，只要將露營椅本身的坐墊換上掛布，便可在營區內玩投擲遊戲，椅子都可變成跟朋友一起玩的Camping Game。

06 三文治飛碟夾模

CHUMS 三文治飛碟夾模（品牌圖片）

很多人都享受野外煮食的樂趣，然而在活動多少受限制的野外環境，處理食材時必須有充足的事前計劃，才能保持得體，不會手忙腳亂。這情況之下，折疊式三文治飛碟夾模會是非常方便的煮食器具，製作「飛碟三文治」這類早餐和茶點時，還可非常精緻地烙上品牌標誌的鰹鳥圖案，玩味十足。拆開使用的話，亦可當成兩個小型平底鑊使用，節省置物空間。

07 印花小肩袋

CHUMS 印花小肩袋（品牌圖片）

無論是Urban Outdoor造型，還是露營時的服裝配搭，戴上一個小肩袋放置常用的小物方便存取，是日本山系文化發揚的風氣。事實上由30多年前的眼鏡繩開始，CHUMS一直對處理和選用布料充滿獨到心得，加上今時今日改由PET塑膠瓶回收的環保聚酯紗線CORDURA Eco Made（600D）製作，是為一件既環保又時尚的入門產品。

08 三角零錢包

CHUMS 三角零錢包（品牌圖片）

野外環境用錢不多，即使要用大多是買汽水程度的零錢，因此零錢包也是打點山系造型時值得考慮的小物。CHUMS的零錢包跟小肩袋採用相同的物料，採用了三角形設計，方便在活動受限制的野外空間，更輕鬆地取出需要使用的零錢。而且設有掛接部件，減低零錢包在野外遺失的風險。

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