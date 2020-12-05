行山｜嘉道理農場內「隱世」山徑　課金上山亦超值｜Hikipedia

等了又等，終於等到氣溫清涼一點的行山季節，誰知卻踏入冬季流感高期，肺炎疫情又迎來第四波，政府限聚令又收緊到二人以下。唉……還是盡量留在家中減少出門吧。 如此社會氣候，我想全港上下的心情大概都跟我一樣，苦悶又壓抑，比平日更想走一個暢快的山野旅程，外出「唞唞氣」舒展筋骨。這時，我就想起了一條輕鬆怡人的行山路線——觀音山，登山沿途會經過猴子樂園、豬舍、溫室、蘭花園等有趣的地標，親近大自然與動物，人少少都可以行得愉快又充實。可惜……觀音山座落在嘉道理農場內，而農場亦因為疫情而暫停開放…… 嗚呀！待第四波疫情放緩之後，這是我一定會重臨，盡情舒展壓抑的首選路線！ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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嘉道理農場觀音山路線資料簡介：（按圖放大）

「嘉道理農場，我哋細細個就聽過啦﹗」

記得小時候，無論在學校還是社區中心，早已聽過嘉道理農場的大名，那時甚至以為是香港唯一農場。可惜，當時學校旅行，不是去動植物公園就是海洋公園，從來沒有去過嘉道理農場，所以對我來說，它是一個既熟悉，又陌生的名字。

早前我們也是在計劃行程時，才知道觀音山原來就在農場之內，故可以行山之餘，順道遊覽園區，不禁有種兒時學校秋遊的感覺。

觀音山山頂上遠眺石崗。

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據說，觀音山是因為山頂上建有一座觀音廟而得名。時至今日仍存在一尊觀音像，旁邊有一個熱氣洞，山中的熱氣會從山岩裂縫中釋放出來。觀音山作為嘉道理農場的一部分，而農場又是適合一家老幼遊覽的地方，登山的路自然鋪設平整，沿路指示牌充足，絕對可以用「輕鬆郊遊」來形容。

而且，我們在售票處購票時，售票姨姨還告訴我們，若多買車票的話，更可乘車到山頂遊覽，再從沿山頂慢步下山，那樣便可以舒服又輕鬆地參觀園區各景點了，體力要求幾乎是「零☆」級別。可是，雖然我們本來就是想輕鬆遊，但是山長水遠來到大埔，總要走點路吧，不然怎能稱為「行山」？

園內的豬舍飼養着數隻大花白豬。

雖然我們的山齡不算很高，但是香港的大山小山，又真的走過不少，但像觀音山的初階的路線，還是頭一回。我們經過農場小賣店後開始上山，沿途綠樹成蔭，不時傳來溪澗的流水聲，還會見到不同的小動物。與其說是行山，還真的可以用郊遊來形容。

一路上上山的遊人很少，甚至比很多本地的「明星山徑」的人流還要少。

這次來到新界中部，我們笑言車程比行山路程所需的時間還要長。觀音山可能是香港唯一打正旗號要「付費」才能行的山吧？但30元的嘉道理農場園區門票，我們認為物超所值。

出乎意料的是，即使我們在周日來到農場，遊人並不算很多，特別是離開農場小賣店後，一路上上山的遊人愈來愈少，比很多本地的「明星山徑」的人流要少，直至到達山頂的車站後，人群才再次出現。我想是因為多數來這裏的人都是抱著「遊園」心態而來，行山者極少數，所以都選擇付款坐車上山吧。因此這裡對於行山新手，或者不想在遇上「人海」的山友來說，這裏反而有驚喜。

世界主要城市指示牌是打卡點。

可惜最近疫症再次在社區爆發，農場亦暫停開放，人多人少都沒關係了，還是要等到疫情稍為緩和，才能擇日再戰。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis