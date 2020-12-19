行山｜冬季明星路線客滿　逆市行梧桐寨瀑布別有滋味｜Hikipedia

雖然梧桐寨的主瀑前往散髮瀑的路段，正在修復，預計到明年4月才竣工。但早前跟朋友談起，有感冬季梧桐寨的人流較少，說不定會有另一番景象，說著說著，早前終於成行。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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梧桐寨瀑布路線資料簡介：（按圖放大）

注意：由「主瀑」 到「散髮瀑」的路段已遭山泥傾瀉破壞，沿途滿佈落石，目前正維修。夏季遊覽時要注意洪水及山泥傾瀉，天氣惡劣切勿前往。

記得上次去梧桐寨，已經是3年前的夏天。當下踏入初冬，天氣更加涼快，這個時份再次到訪，天氣與心態都截然不同。夏天前往很多人都在瀑布邊嬉水，但在這段時間造訪，反而可以在瀑布上的大石悠閒休息。在梧桐寨，即使沒有清風，仍涼意沁人，四季都適合怕熱怕曬的朋友。

冬季到訪梧桐寨，另一番景象。

前往梧桐寨瀑布群：（按圖放大）

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梧桐寨位於大帽山山峽之下，擁有香港最大規模的瀑布群，其主瀑更為本地最高的瀑布，高30米，十分壯觀。來到梧桐寨，必不可錯過以下四大瀑布：下瀑（井底瀑）、中瀑（馬尾瀑）、主瀑（一線瀑）及散髮瀑。在山谷叢林中探索一個接一個瀑布，感覺就像走進深山中尋幽探秘，每個瀑布各有特色。除了這四條瀑布，今次在朋友帶領之下亦去了玉女瀑，不過前往玉女瀑的小徑比較狹窄，需要手腳並用。

在梧桐站下車，前往萬德苑方向。

我們從大埔墟站出發，轉乘64K巴士線於梧桐站下車，然後前往萬德苑方向。到達之後，便是一段梯級路。事實上登上梧桐寨的路途，主要都是石級組成，但石塊時大時小，忽高忽低，山路則蜿蜒曲折，需要一定體能才能完成。如此狀態之下，走大約半小時左右便可到達第一個瀑布——下瀑（井底瀑）。距離這裡再走大概5至10分鐘路程，便可達中瀑（馬尾瀑）。

井底瀑和中瀑是比較容易到達的，井底瀑分上下兩層，周邊均是林木。若然攀上上層，會發現別有洞天，是我最喜歡的一條瀑布。而中瀑則是有更多陽光照射，水流更為澎湃。

這個季節少人行瀑布，我行！

然而，我想多數人來到梧桐寨的目標，還是「香港一」的主瀑（一線瀑）。從中瀑出發，這段路程會比較長，但亦不過20分鐘左右。30米高的瀑布非常壯觀，需抬高頭才能看到瀑布的頂端。不少山友會覺得行過主瀑後，便功德圓滿了，選擇沿路折返。但所謂柳暗花明又一村，每個瀑布都有不同的特色。以前我們會覺得，走過主瀑以後，散髮瀑也是不容錯過的風景。

可惜的是，散髮瀑段早前因為山泥傾瀉，破壞損毁，沿途滿佈落石，從12月7日至明年4月15日，都要維修。有意前往梧桐寨的話，最好等到下年吧。但即使明年夏季遊覽時，雨季期間路上定必長出不少青苔，路途更崎嶇難行，而要提防滑倒以外，也要注意洪水及山泥傾瀉狀況，天氣惡劣切勿前往。

散髮瀑段早前因為山泥傾瀉破壞損毁，沿途滿佈落石。

今次雖然沒走散髮瀑，但我們亦前往了玉女瀑，這條瀑布比較偏僻隱蔽，若然沒有穿林經驗可選擇不前往，繼續往上走一段路，旁邊有分岔路口走回林錦公路。

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