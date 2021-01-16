觀覽望夫石、獅子山最美風光　竟是人流最少的時段！｜Hikipedia

氣溫下降，戶外活動特別舒暢，上周末打算呆在家中休息一下，但見窗外晴空萬里，忽然又心癢癢，行轉快山吧。 由於我們住的地區天南地北，突擊出發又想夾齊腳，最方便的地方一定是九龍區，獅子山好像不錯。可是之前已經從黃大仙上山多次，這次想試試新路線，去遠一點，於是便改由沙田紅梅谷出發，到著名的望夫石看日落。但最後意猶未盡，即興登上獅子山，日落黃昏出發，夜幕低垂才下山。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

望夫石、獅子山路線資料簡介：（按圖放大）

獅子山聳立在九龍及新界之間，登山的路線甚多，這次我們便由大圍出發，先一睹家傳戶曉，「傳說中」的望夫石，繼而再登獅子山。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

大概所有香港人都聽過望夫石的傳說故事吧，它亦曾被選為「香港最美岩石」。

小時候已經聽過望夫石的故事，相傳古代有一婦人每天手抱幼子，背着長子，風雨不改登山望海，盼望出洋謀生的丈夫早日歸來。

一日登山時卻遇上突如其來的雷雨，三母子在雷電交加下消失於世上，變成這一尊巨石，外形神似失蹤的母子三人。故事便一直流傳開去，成為香港的傳統民間故事，這座由花崗岩風化而成的望夫石，更曾被選為「香港最美岩石」，故這次我們便特意取紅梅谷前往，拜訪這個著名地標，跟母子一起看日落。

傍晚出走望夫石、獅子山行：（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

這才是登獅子山的最美時光。

這條登獅子山的路線，本來就頗受歡迎。道路保養良好、坡度不大，邊走邊聊很快便到達獅子山頂。因為最近行山人流甚多，本來也擔心望夫石會擠滿遊人，幸好我們在下午4時多才出發，等到黃昏才上山，遊人都是朝我們的反方向走過，下山去也。到我們登頂，意外地享受了一個安靜的日落美景。更貪心地感到未夠盡興，於是又繼續登頂，以獅子山夜景為終點。

但記得，所謂即興行，還是要做足準備。黃昏前出發，背囊內常備頭燈、後備衣物和食糧等等，保障安全之外，也是可以突然決定改道的本錢。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

「一人前露營」，出發前要思考的10件事：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

Hikipedia的「動物山」bucket list：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

切勿「人行你又行」的情侶打卡點：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

「10磅搞掂」一人前露營裝備：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

$2600的二人露營裝備清單：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 4 + 4 + 4

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：

+ 12 + 12 + 12

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis