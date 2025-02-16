跑步︱烏干達少年跑神打破半馬世績　首人跑入57分鐘將挑戰傑祖基

傑利武（Jacob Kiplimo）以56分42秒打破男子半馬拉松世界紀錄，也是歷來第一位在這個距離跑進57分鐘的選手。

東京、巴黎連續兩屆奧運的失意，並未打擊這位烏干達一代「少年跑神」的鬥志，努力不懈終有回報，今次是他繼2021年後再次刷新半馬世績。今年4月，他會到英國出戰倫敦馬拉松，人生初馬已經要跟有「跑神」美譽的名將傑祖基（Eliud Kipchoge）一較高下。



傑利武（Jacob Kiplimo）以56分42秒打破男子半馬拉松世界紀錄，也是歷來第一位在這個距離跑進57分鐘的選手。（路透社）

半馬史上首人跑入57分鐘

周日（16日）西班牙巴塞隆拿上演的半馬拉松公路賽eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks，現場氣溫攝氏13度加上沒有風，有利跑手做好成績。傑利武由比賽進入8分鐘開始領放，頭5公里只花上13分34秒，已經是新世界紀錄速度，肯雅的甘禾羅（Geoffrey Kamworor）和邁奴（Samwel Mail）落後19秒跟隨其後。

傑利武之後5公里以每公里2分40至42秒配速奔馳，26分46秒跑畢頭10公里，較世界紀錄分段27分15秒更快。甘禾羅和邁奴仍力追，惟距離已被進一步拉開至近一分鐘。傑利武後半程繼續保持高速，先以39分47秒改寫自己創下的15公里世界紀錄，當時的預計完成時間已是57分鐘之內。

他在末段維持速度，53分42秒完成20公里，並以56分42秒衝線完成21.0975公里的半馬賽事，較埃塞俄比亞跑手基治查（Yomif Kejelcha）去年10月在華倫西亞半馬創下的57分30秒，足足快上48秒，國際田聯指那是男子半馬距離的單次進步幅度最大的世界紀錄。

亞軍甘禾羅時間58分44秒，季軍邁奴以59分40秒完賽。傑利武賽前並未預告會在今次賽事挑戰世界紀錄，不過他去年12月31日已曾在馬德里輕鬆地以26分32秒完成10公里賽事，似乎已顯示傑利武正處於上佳狀態。

失意巴黎奧運的寶貴一課

這位24歲的烏干達跑手年少成名，15歲已代表國家出戰2016巴西里約熱內盧奧運，在越野跑賽場更由少年揚威到成人組，可惜這位「少年跑神」兩度失意奧運，2021年東京奧運在10000米得第三名，巴黎奧運再戰同一距離更只獲第八名。

去年巴黎奧運後，他對賽果非常失望，到比賽兩日後才能平復，並訴說：「最終比賽結果實在難以接受，跟每位運動員一樣，我為勝利而來，力爭贏得奧運金牌。在最重要的10000米賽事冠軍戰，我未能展現整年訓練的成果。」

「第八名當然不是個能令我開心的位置，但這就是體育，體育就像一位老師一樣。」去年夏天，將10000米奧運金牌帶走的，是他的烏干達同鄉師兄捷迪基（Joshua Cheptegei）。在田徑跑道，傑利武始終活在捷迪基陰影下，轉戰路跑很快已獲佳績，2021年11月在葡萄牙里斯本以57分31秒首度打破半馬拉松世界紀錄。

他在2023及24年連續兩年稱霸男子越野世錦賽（10公里），可是他在失意巴黎之後再受打擊，世界紀錄被基治查在2024年華倫西亞半馬打破，57分30秒的時間只較他保持的舊紀錄快1秒。幸好傑利武亦處上佳狀態，今次以足足48秒刷新紀錄，賽後他說：「我為自己今天的成績感到很興奮。我希望有一場很好的比賽，但並預期能打破世界紀錄。」

他憶述：「我從頭兩公里開始已非常快，擺脫競爭對手。隨比賽推移，我看到自己以紀錄配速前進，當時我跟自己說：無論要付出幾多，我都一定要維持那個速度。」

第二度刷新半馬拉松世績之後，傑利武將會在今年4月首次挑戰42.195公里的全馬，這位烏干達「少年跑神」會跟馬拉松傳奇名將傑祖基同場較量。傑祖基曾在2015、16、18、19四奪倫敦馬拉松冠軍，可是自2020年失手只得第8名之後，便未再次參賽。今次是跑神時隔5年首度重返倫敦。