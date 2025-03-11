美國高中接力棒扑頭事件後續　「兇手」落淚反指傷者不顧其感受

早前美國一場高中田徑賽，在維珍尼亞州的一場女子4X200米接力賽中，跑手Kaelen Tucker超越對手後，突被對方以接力棒猛力擊打頭部，因而受傷入院。

「行兇」的Alaila Everett事後不僅沒有道歉，還公開強調只是一場意外，還說：「你身體受傷，但你沒有顧及我的心理健康。」



3月6日的賽事中，一段影片在網上瘋傳，片中代表Brookville高中的Kaelen Tucker在彎位超過IC Norcom高中的跑手後，被對手從後以接力棒打向頭部，Kaelen Tucker隨即摸着後腦，痛苦地在場邊倒下。IC Norcom高中因此在該項目被取消資格，但Brookville高中同樣失去成績之餘，Kaelen Tucker事後也沒有得到任何解釋，IC Norcom高中甚至沒有任何人向她道歉。

Kaelen Tucker的母親事後透露，女兒有輕微腦震盪，且正檢查顱骨有否骨折。

以接力棒打人的Alaila Everett，周一現身稱，自己當時「失去平衡」：「我的接力棒在她後面卡住了，我失了平衡，然後當我再揮動手臂時，就打中了她，我知道自己的動機，我永不會故意這樣打人。」

她更說：「每個人都有感受，你身體受傷了，卻沒有為我心理健康着想。」她然後又反擊批評她的網民：「他們就拿着這短短9秒的片段，捏造我的人格、說我來自貧民窟、還有很多種族歧視的說話。」其母親則表明，即使不看影片，也「100%知道女兒不會對任何人這樣做」。