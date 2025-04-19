跑步人誌．袁志林3︱體重125磅50年不變的秘訣　跑步都係為咗食嘢

「跑步邊個無傷患？」

74歲的袁志林一句話道盡跑者心聲，「少少痛總會有，唔係太嚴重」，他細數右膝、左腳前掌皆有微傷，分享長者跑步貼士：「留意自己身體狀況，加強肌肉訓練」，重點是「唔好去到盡」。

不過他更犀利的一點，是體重竟能維持50年不變。

（跑步人誌．袁志林︱系列之三）

攝影：盧翊銘



袁志林寄語，長者跑步重點是「唔好去到盡」。（盧翊銘攝）

長者練跑和比賽關鍵：別逞強

袁志林說，日常訓練也是如此，不會事事去盡，他每天慢跑5公里，但不會勉強自己出門，如果天氣不好，會改在家中原地跑步，以防生病，「10度以下、落雨便不出去，在家中跑。」

比賽時，他只帶跑步手錶和毛巾抹汗，不帶能量啫喱和鹽糖，因此必定會飲用大會提供的能量飲料和食物補充。隨年紀漸長，成績不會強求，設下6小時以下目標完賽，沿途行吓、跑吓，不會強行加速。遇上不明路況也要特別留意，賽道不平坦便跑慢一點，慎防跌倒受傷。總括而言關鍵就是三個字：別逞強。

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50年來體重維持125磅正負3磅

最不可思議的是，精瘦的他，體重已保持50年不變！「125磅，正負3磅，50年都係咁」，笑言「可以慳返啲錢，唔使買衫。」到底他是如何做到的？

袁志林告誡，「食嘢節制些，少食甜，甜嘢無益」。他自言很少吃甜品，而且每次食完自助餐或自覺增磅了，便會控制一下飲食，以免超磅。聽來有點不可思議，原來他家中還有個「最強後盾」——「太太曾經跟過營養師，非常着重健康，每日飲食都有菜、肉和生果」，一日三餐飯餸都是清淡而營養均衡。擁有「御用營養師」，在減肥路上簡直已贏在起跑線。

袁志林笑言，「跑步都係為咗食嘢」。（盧翊銘攝）

跑步賺來的額外卡路里配額

然而一看袁志林分享的旅行照，充滿大量各地美食，當中不乏煎炸油膩的食物，跟他口中的健康飲食似乎有點出入。

他笑說：「跑步都係為咗食嘢，要付出㗎！」每星期上一次磅，「自己感覺到，重咗食返少啲」。運動為他賺來額外卡路里配額，讓他可以在旅行時稍為恣意揮霍，畢竟持之以恆的適量運動配合日常健康飲食，已為他長期保持健美身型打下基礎。低頭一看眼前的大肚腩，真是恨也恨不來，還是的起心肝重新開始做運動吧。

（跑步人誌．袁志林︱系列之三——完）