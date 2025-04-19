跑步人誌．袁志林2︱與太太恩愛逾半世紀　海外馬拉松拍拖去旅行

74歲的袁志林每天保持運動，夏天游水，其他日子跑步，年逾古稀仍非常活躍好動。更令人艷羨的，是他跟結婚逾半世紀的太太鶼鰈情深，無論運動還是旅行都會「孖公仔」出動，恩愛得羨煞旁人。

他每天獨自在馬鞍山海濱晨運慢跑5公里，太太就算沒有出門相隨，也會在家原地跑5公里，志趣相投充滿默契。

（跑步人誌．袁志林︱系列之二）



袁志林每次到其他地方比賽，一定有太太在旁相陪，包括他最難忘的富士山馬拉松。（受訪者提供）

近距離觀富士山最難忘

每年參加海外馬拉松，袁志林說：「不會一個人去，一定同太太。（比賽）跑一日，其他時間行街食嘢。」昔日從事晶片電子模具工作，與太太育有3個女兒，他在56歲才開始接觸長跑，退休後每日維持運動習慣，每次到海外參加跑步比賽，也會順道跟太太去旅行。

女兒為他們訂機票，袁志林自行訂酒店，「爭取最後黃昏機會，玩吓食吓」。「海外馬」日本跑過7次、韓國4次、新加坡和台灣各1次，最難忘的是富士山馬拉松，「近距離望富士山真係好靚，個個都停低影相。」11月的河口湖一路上有紅葉為伴，「沿途好多嘢食，心情好靚」，可惜他向來只帶手錶和毛巾去比賽，「呢幾年先開始帶埋手機，有機會都想再去多次。」

袁志林到韓國跑慶州馬拉松，順道賞櫻。（受訪者提供）

念念不忘慶州櫻花東京名勝

同樣令他念念不忘的，還有10多年前參加的韓國慶州馬拉松，「那裏是鄉村仔，自己報名好麻煩，唔收信用卡。不過賽道沿途好多櫻花飄落嚟，記憶好深刻。」因此這項每年4月上演的賽事，又被稱為「櫻花馬拉松」。

2016、2019兩戰東京馬拉松，也是袁志林很喜歡的賽事，「東京沿途名勝、風景多」，而且比賽後無論去玩和品嚐美食也很方便，美中不足是2019年那次落大雨，「要穿雨衣，無得睇風景。」

太太多年來一路相陪

他每次外出比賽，太太都會在終點等候，今年大阪馬拉松因中途等廁所出了點小事故，未能在目標時間6小時內完賽，讓他有點失望，但毋損心情，完賽後照舊跟太太吃燒肉飲啤酒慶祝。他一說起美食便滔滔不絕，「早幾年去台北，太太跑10K，我跑全馬，跑完有便當食……香港街馬都多嘢食，但條路唔好跑。」說着說着，這個「愛妻號」話題又回到太太身上，「遲吓同老婆跑返個10K都好喎」。

他最想跑的是倫敦馬拉松，可是一直抽不到。他無奈地說，東京馬中籤率聽說是8%，他已抽中過兩次；大阪馬高達25%，偏偏「報咗10年，今年先中到」。袁志林每天風雨不改慢跑5公里，有趣的是這個近乎虔誠的晨跑習慣一去旅行便會暫時解除，就連參加海外馬時也不例外，笑稱：「要留返啲力行街。」早前他分享3月份晨運紀錄，每日跑5公里，中間就是跟太太到韓國旅行的6天休息，25天下來也累積達125公里。

跑步其實不一定要鬥快，像袁志林那樣「唔太辛苦地跑吓、行吓」，輕輕鬆鬆慢跑兼觀光，跟另一半享受人生，樂趣也無窮。

備註：

倫敦馬拉松是全世界最受歡迎的馬拉松賽事——高達84萬人（67.3萬為英國本土跑手，16.8萬為海外跑手）報名抽籤2025年的賽事，打破世界紀錄。每年大約只有1.7萬跑手能抽中，換言之2025年倫敦馬的中籤率只得2%，未抽中的跑手請繼續努力。



（跑步人誌．袁志林︱系列之二）