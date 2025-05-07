2026倫敦馬拉松逾113萬人報名再創世界紀錄　跑手想中籤難上加難

想參加倫敦馬拉松（倫馬），2026年的機會又再減低。

跑步愛好者都知道，倫馬的中籤率是六大馬拉松之中最低，賽會表示2026年倫馬已收到超過110萬份申請，再次刷新去年的世界紀錄，換言之，新一年的中籤率又會再次降低。



2026年倫馬已收到超過110萬份申請，再次刷新世界紀錄。（路透社）

全球最受歡迎的倫敦馬拉松

倫敦、東京、柏林、波士頓、紐約、芝加哥六大馬拉松，各自有不同參賽準則和方法，波士頓馬拉松是唯一必須成績達標的賽事，而六大馬各自有少量「半精英」席位，亦可通過付費獲得慈善名額，不過大部分跑手都是通過大圍抽籤報名，能否參賽要帶點運氣。

六大馬中籤率各有不同，當中以最受歡迎的倫敦馬拉松最低，去年有超過84萬人報名參與2025年的賽事的大圍抽籤，打破世界紀錄，當中67.3萬份申請來自英國本土，16.8萬為海外跑手。以每年大約只有1.7萬跑手能抽中計算，2025年倫敦馬的中籤率只得2%。

2026倫敦馬拉松逾113萬人報名再創紀錄

日前截止報名的2026年賽事，參與抽籤的人數再創新紀錄，大會公布收到超過110萬份申請，再次刷新紀錄。全球近113.4萬人報名，當中近87萬人來自英國，約26.4萬人來自全球各地。

參與抽籤總人數為1,133,813人，較去年的840,318人相比，多出293,495人。假如1.7萬中籤名額不變，中籤率將由2%進一步下降至不到1.5%。

已在2025年4月27日舉行的第45屆倫敦馬拉松，有56640人完成賽事，打破紐約馬拉松去年創下的55646人，再創世界紀錄。明年的賽事會在2026年4月26日上演。