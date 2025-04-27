倫敦馬拉松2025︱艾絲花創純女子世界紀錄　少年跑神初馬佳績奪亞

撰文：吳慕兒
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高手林立的2025倫敦馬拉松，一眾前列跑手沒有令大家失望，全程展現高速，女子組艾絲花、傑高絲姬和夏辛鬥得精彩，男子組一行十人領先集團鬥足30公里，肯雅跑手沙威（Sabastian Sawe）突然發力一放絕塵，贏得生涯最重要一仗，烏干達「少年跑神」傑利武初馬已獲亞軍，「跑神」傑祖基力戰下獲得第六名。

倫敦馬拉松︱艾絲花創下純女子馬拉松世界紀錄。（路透社）

女子組三大高手鬥足半程

倫馬今屆女子組賽事，四大高手艾絲花（Tigst ASSEFA）、傑高絲姬（Joyciline JEPKOSGEI）、夏辛（Sifan HASSAN）和艾莉武（Megertu ALEMU）頭5公里已領放組成領先集團，2022、23兩年均入三甲的艾莉武率先在20公里跟不上，去到半程連夏辛也守不住，這位2023年倫馬冠軍落後艾絲花和傑高絲姬10秒，之後差距進一步擴大。

艾絲花和傑高絲姬去到35公里都一路拍住上，不過傑高絲姬去到40公里終於捱不住每公里3分19秒的平均配速，二人用上16分39秒跑畢30至35公里一段，之後5公里艾絲花比對上一段還要快上4秒，傑高絲姬卻嚴重失速，花上17分31秒，被艾絲花拋離56秒。

艾絲花寫下純女子全馬新紀錄

艾絲花末段還有力加速，為衝擊各項紀錄，以3分13秒配速衝返終點，成功以2小時15分50秒刷新全女子馬拉松世界紀錄，打破2小時16分16秒的舊紀錄，惟未能一拼打破前世界紀錄保持者Paula Ratcliffe保持的2小時15分25秒倫馬女子紀錄，主持直播的Paula Ratcliffe大讚艾絲花「表現超凡」。

倫敦馬拉松女子組三甲成績

1. 艾絲花（Tigst ASSEFA）／埃塞俄比亞／2小時15分50秒（全女子馬拉松世界紀錄）

2. 傑高絲姬（Joyciline JEPKOSGEI）／肯雅／2小時18分44秒

3. 夏辛（Sifan HASSAN）／荷蘭／2小時19分00秒

倫敦馬拉松︱傑祖基與一眾高手大鬥法。（路透社）

男子組兩代跑神對決結果出人意表

男子組賽事同樣精彩，「跑神」傑祖基（Eliud KIPCHOGE）、今年2月刷新半馬世績的烏干達「少年跑神」傑利武（Jacob Kiplimo）初戰全馬，成為今屆賽事焦點，二人為首的一行約十人領先集團一路鬥至近30公里，之後關鍵5公里，40歲的傑祖基被甩開。

比賽勝負轉捩點是他的29歲肯雅同鄉沙威（Sabastian Sawe），在30至35公里突然發力，剩下9人的領先集團由25至30公里用上14分27秒，即每分鐘配速2分53秒，沙威在之後5公里加速至2分47秒配速，平均每公里較之前5公里快上6秒，成功放甩全部對手，最接近的已是傑利武，也落後他22秒，傑祖基更比沙威慢1分14秒。

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倫敦馬拉松︱肯雅跑手沙威在30公里發力放甩對手，順利封王。（路透社）

沙威順利一放到尾，以2小時02分27秒封王，贏得生涯最重要一仗，傑利武以1分10秒之差得亞軍，首戰全馬距離已獲得2小時3分37秒佳績，這位2000年出生的年輕跑手可謂前途無限。傑祖基終以2小時5分25秒得第六名。

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倫敦馬拉松男子組三甲成績

1. 沙威（Sabastian Sawe）／肯雅／2小時2分27秒

2. 傑利武（Jacob Kiplimo）／烏干達／2小時3分37秒

3. 滿尤（Alexander Munyao）／肯雅／2小時4分20秒

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