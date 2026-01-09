跑鞋推薦｜SALOMON Aero Blaze 3 GRVL實測　路跑越野跑無縫切換

Aero Blaze 3 GRVL不是幫助跑友發揮極速的競速跑鞋，但其Road-to-Trail的特色，非常適合香港的環境：一來香港的城鄉距離非常接近，像啟德或天馬苑上麥理浩徑5段，或是錦英苑經馬鞍山村路上昂平，跑友都能夠直接從家門口上山；二來香港山徑鋪了不少工整的樓梯，沿路亦有不少引水道石屎路，一雙能夠同時應付各種路況的日常「萬能跑鞋」，隨時是鞋櫃裏「出勤率」最高的跑鞋之一。

早前實測了SALOMON的Aero Blaze 3 GRVL，正正能在路跑與輕量越野跑之間「無縫切換」。



香港說得上是全世界最方便的越野跑勝地，從住所出發「轉個彎」上「後山」，大概不少跑友都有這樣的「私家」練跑路線。Aero Blaze 3 GRVL能夠同時駕馭石屎路到輕量的碎石路和山路，在香港這個彈丸之地其實十分合用。

SALOMON Aero Blaze 3 GRVL資料

重量： 約245克（男裝 US9）

前後掌落差：8毫米

中底科技：optiFOAM²

外底：Gravel Contagrip®混合路面外底

類型：Road-to-Trail /碎石路跑/日常訓練

SALOMON Aero Blaze 3 GRVL實測

鞋面：鞋頭加TPU免踢石受傷

Aero Blaze 3 GRVL本身有純路跑的版本（即Aero Blaze 3），GRVL版本的鞋面採用了「硬淨」一點的工程網眼布料，並在鞋頭位置加上TPU貼片，避免在山路上踢到碎石弄傷腳趾，從沙田坳道走入麥徑5段的越野路，Aero Blaze 3 GRVL的鞋面保護功能勝任有餘。

Aero Blaze 3 GRVL的鞋籠空間亦夠充裕，讓腳趾有足夠位置伸展，對於亞洲跑友相對偏闊的腳形來說，絕對是加分的環節。

跑鞋推薦｜SALOMON Aero Blaze 3 GRVL在鞋頭位置貼上TPU膠片，保護腳趾免因踢石而受傷。

中底：optiFOAM²路感紮實穩定

中底方面，optiFOAM²泡棉並非近年盛行於路跑鞋的柔軟觸感，而是偏向傳統跑鞋的紮實與柔韌。畢竟跑鞋需要應付一定程度的山路，中底不能太過柔軟，否則跑在麥理浩徑5段不平坦的沙石路或樹根位置時，過軟的中底會導致雙腳不穩，容易「拗柴」。optiFOAM²提供穩定性與路感，雖然不像厚底路跑鞋那樣有強烈的能量回饋（Responsiveness），但反而讓我感受到地形變化，從沙田坳道開始上山，由石屎路跑到大級的樓梯與沙石路，每一步都乾脆俐落，不拖泥帶水。

跑鞋推薦｜SALOMON Aero Blaze 3 GRVL的optiFOAM²中底實淨而柔韌。

跑鞋推薦｜SALOMON Aero Blaze 3 GRVL的optiFOAM²中底腳感清晰俐落。

外底：Gravel Contagrip提升抓地力

外底是Aero Blaze 3 GRVL的靈魂所在。SALOMON採用Gravel Contagrip橡膠製造外底，鞋底坑紋比一般路跑鞋較深，但又純越野跑鞋的鞋齒淺。這種細密的幾何紋路在乾爽的泥路、碎石路抓地力十足；當跑回石屎路時，又不會有越野鞋那種「咯咯聲」的突兀感覺，過渡非常流暢。不過要注意的是，由於鞋齒始終不及純越野跑鞋般深，如果遇上雨後的爛泥地或濕石，必須注意安全，畢竟Aero Blaze 3 GRVL本身不是為極限環境而生。

跑鞋推薦｜SALOMON Aero Blaze 3 GRVL的外底為Gravel Contagrip橡膠，抓地性能足以應付輕量山路。

總結：適合香港多變豐富的跑步環境

Aero Blaze 3 GRVL保留了路跑版本Aero Blaze 3的一定程度輕量與靈活，但換上更強韌的鞋面與專為沙石設計的外底，跑鞋不追求極致的速度，也不挑戰極限的險境，而是強調舒適、穩定與多用途，尤其適合香港跑步路線豐富多變的環境，跑友能夠無拘無束探索城市。想入門嘗試輕度越野跑，但不想買太重型的裝備，Aero Blaze 3 GRVL值得列入考慮清單——跑步不一定很快，能夠從家門出發，花兩個多小時由熙來攘往的啟德經沙田坳道進入麥理浩徑5段，隨心所欲感受城市的多面向，本身就是跑步最純粹的樂趣。