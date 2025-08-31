悉尼馬拉松︱首年升格7大星光熠熠　夏辛封后跑神傑祖基跑第幾？

今年六大馬拉松變七大，悉尼馬拉松（TCS Sydney Marathon）首年升格，近3.5萬跑手參與創下賽事紀錄，42.195公里賽道橫跨當地招牌名勝悉尼港灣大橋，環繞市中心及百周年紀念公園，並在悉尼歌劇院衝線。大會邀請到「跑神」傑祖基（ Eliud Kipchoge）及荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）出戰，夏辛順利贏得女子組冠軍，傑祖基則再次失望而回。



悉尼馬拉松︱荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）贏得女子組冠軍。（路透社）

悉尼首年升格七大馬 傑祖基夏辛齊出戰星光熠熠

悉尼馬拉松成為World Marathon Majors新成員，「六大馬拉松」成為絕唱，「七大馬拉松」正式成為新招牌。悉尼馬拉松加入「六大馬」柏林、東京、倫敦、紐約、波士頓和芝加哥，成為「七大馬拉松」新成員，2025年起，悉尼馬拉松成為World Marathon Majors（WWM）旗下第七個成員，「六大馬」」從此變「七大馬」，亦是「七大馬」首個南半球賽事。

夏辛作為奧運3金得主，自然備受注目，她以2小時18分22秒封后，東京奧運銀牌得主兼前世界紀錄保持者肯雅名將高絲姬（Brigid Kosgei）以2小時18分56秒得第二名，二人雙雙創下大會新紀錄，舊紀錄由埃塞俄比亞選手艾迪莎（Workenesh Edesa）創下，她去年以2小時21分40秒勝出，今年艾迪莎亦有出戰，以2小時22分05秒得季軍，未能衛冕。

悉尼馬拉松︱夏辛說她在最後5公里，「我已死了（I'm dead）」。（路透社）

夏辛女子組封后：「最後5公里，我已死了（I'm dead）」

賽後受訪時，夏辛說，「最後5公里，我已死了（I'm dead）」，「這是澳洲和悉尼首次晉身七大，我是首個贏出的人，因此對我而言是重大勝利。」她續稱，「頭5公里我感覺太好，把自己推得太盡，最後10公里我真是非常努力。我在想：『那樣似乎不太明智，將要付出代價，但我幸運地全身而退，因此我很感恩。』」

夏辛由田徑場到馬拉松賽道，比賽期間常常出現事故，「最後10公里，我想着：『我的天，我不想再有任何戲劇性場面，只求一個正常的衝線（a normal finish）。』」她承認比賽初段去得太盡「受到教訓」，「現在我知道那行不通」。

悉尼馬拉松︱埃塞俄比亞選手基路斯（Hailemaryam Kiros）封王，他同樣創下賽事新紀錄。（路透社）

男子組埃塞俄比亞選手創大會紀錄封王 傑祖基第9

男子組方面，由28歲的埃塞俄比亞選手基路斯（Hailemaryam Kiros）封王，他同樣創下賽事新紀錄，他與年僅20歲的同鄉哥班拿（Addisu Gobena）在30公里從25人的領先集團中突圍，他在衝刺時力壓哥班拿，以2小時06分06秒奪冠，之後與獲亞軍的哥班拿相擁慶祝。

40歲的傑祖基一路帶頭，但當兩位埃塞俄比亞選手突圍時，他卻開始落後「主車群」，「跑神」終以2小時08分31秒得第9名。

傑祖基預告明年重來 大讚悉尼賽道漂亮獨特

比起男、女子三甲選手，傑祖基賽後受訪時歡呼聲更響亮，「今天不是我的日子。我已無須證明自己，很開心能越過終點線。」

「最重要的是，我越過終點線，並帶動澳洲人，令澳洲成為一個長跑之國」，又指出，「我的任務是把所有人團結在一起，讓我們（從3.5萬人）超越5.5萬人，明年再來這裏跑過。」傑祖基預言2026要到悉尼，並大讚：「這是條漂亮的賽道，在世上獨一無二。」