紐約馬拉松︱「跑神」傑祖基生涯終極戰　最慢一仗退場無損傳奇

馬拉松前世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge），美國時間周日出戰紐約馬拉松，是他生涯第24場，相信也是最後一場競技賽事，令這項七大馬賽事更受注目。

紐約周日早上氣溫約攝氏5至10度左右，適合跑手發揮。「跑神」有別一眾「清一色」著背心戰衣的對手，穿上白色長袖戰衣落場，輕易成為焦點。「紐約馬」出名橋多、上落多，男子組一眾精英跑者由一開始配速均相對保守，傑祖基大部分時間跟在領先集團內，惟到最後階段逐漸「脫隊」，終以2小時14分36秒跑出生涯最慢一仗，前十名不入，結束光輝運動員歲月。



2025紐約馬拉松成為「跑神」傑祖基生涯終極戰。（路透社）

非正式賽事成功挑戰Sub 2一役「封神」 生涯贏盡大賽

下周年滿41歲的傑祖基，從田徑場轉戰馬拉松賽事13年，連同今次紐約馬，24場比賽贏得16場勝利，當中11場勝仗來自七大馬拉松賽事（The Marathon Majors），他是「七大馬」之中勝出次數最多的運動員。

他在2018年柏林馬拉松以2小時01分39秒首度打破男子馬拉松世界紀錄，並成為首個跑進2小時2分鐘之內的選手，2022年在柏林以2小時01分09秒再創世績，而且先後在2016及2020連續兩屆奧運奪金，不過令他「封神」一役，絕對是成功挑戰人類極限——在2小時內完成馬拉松距離。他雖在2017年挑戰失敗，與Sub 2只差26秒，2019年他以1小時59分40秒達成創舉，即使是非正式賽事，不能計入正式紀錄，但足以鼓舞世人，從此獲公認為「跑神」。

傑祖基月前首度出戰悉尼馬拉松。（Getty Images）

賽前宣布紐約馬是「終極一戰」儲齊七星

長年戰績輝煌的傑祖基，過去兩年漸敵不過歲月衝擊，2023年以2小時02分42秒寫下第5次贏得柏林馬拉松的紀錄後，便再未能贏得任何賽事，2024年巴黎奧運更首次未能完成賽事。

過往他選擇比賽多以有利好成績的「快路」為先，分別6次參加柏林和倫敦馬拉松，今年他的策略一反常態，4月倫敦馬拉松後，首戰悉尼馬拉松，其後宣布會首度參加今年的紐約馬拉松，悉尼和紐約都不易跑，以往似乎不會是他的選擇，明顯是為儲齊「7大馬」而來，他在紐約馬舉行前一天宣布，紐約會是他的馬拉松最後一戰，當被問及未來的計劃時，傑祖基表示：「我想去南極跑！我現在想做一些真正能讓人拼盡全力的極限運動。」

2025紐約馬拉松︱傑祖基身處相當龐大的「主車群」當中。（路透社）

前半程身處領先集團 後半程逐漸跌速

紐約馬賽道不易跑，一眾前列跑手的策略不約而同以穩陣行先，前半程僅以每公里3分03至06秒配速去跑，即預計完成時間約2小時8分43秒至2小時10分49秒，因此領先集團人數相當多，傑祖基亦在其中。

然而去到賽事後段，生涯首度「一年3馬」的傑祖基開始力不從心，跑手輪流嘗試突圍，傑祖基默默由第一集團，跌落後一格的第二集團，半程後每公里配速稍跌至3分07秒，去到33.8公里再跌至3分08秒，隨後漸漸持續跌速，終以2小時14分36秒完成賽事，排名第17位。無論時間和排名都是生涯最差的一次，無損他的傳奇地位，而且仍再創新紀錄——紐約是他最後一隻七大馬，成功超越川內優輝，成為平均完成時間最快的七大馬跑手。

傑祖基仍創七大馬平均完成時間最快紀錄

今年紐約馬冠亞季軍都是他的肯雅後輩，頭兩名在最後50米展開激烈衝刺，官方成績都是2小時08分09秒，結果34歲的傑普圖（Benson Kipruto）以不足10分之2秒力壓梅迪素（Alexander Mutiso），季軍高利爾（Albert Korir）的2小時08分57秒，跟第4名的英國選手丹化（Patrick Dever）亦只有1秒之差。

傑祖基2022年在柏林馬拉松再次刷新世界紀錄。（資料圖片/Getty Images）

七大馬成績：川內優輝 VS 傑祖基

東京／2小時08分37秒／2小時02分40秒



波士頓／2小時12分55秒／2小時09分23秒



倫敦／2小時13分18秒／2小時02分37秒



柏林／2小時11分03秒／2小時01分09秒



芝加哥／2小時16分26秒／2小時04分11秒



悉尼／2小時21分08秒／2小時08分31秒



紐約／2小時12分29秒／2小時14分36秒



女子組賽事方面，與傑祖基一樣今年同樣三戰全馬的荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan），亦是在大部分時間跟在領先集團，至比賽後段失速，以2小時24分43秒得第6名。三甲選手跟男子組一樣亦是全部來自肯雅，2023年冠軍奧比莉以2小時19分51秒勝出，打破同鄉Margaret Okayo已保持20年的2小時22分31秒賽事紀錄。

紐約馬拉松女子組前列成績：

1. 奧比莉（Hellen Obiri）／肯雅／2小時19分51秒＊賽事新紀錄

2. 洛姬迪（Sharon Lokedi） 肯雅／2小時20分07秒

3. 捷姬蕊（Sheila Chepkirui） 肯雅／2小時20分24秒

4. 奧傑菲（Fiona O’Keeffe）／美國／2小時22分49秒

5. 菲絲比（Annie Frisbie）／美國／2小時24分12秒

6. 夏辛（Sifan Hassan）／荷蘭／2小時24分43秒

