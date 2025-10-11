跑步︱傑祖基統治力不再卻魅力更強　跑神5大馬拉松人生哲學

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）自從2023年以38歲之齡第五度贏得柏林馬拉松，過去兩年未再踏足頒獎台，巴黎奧運甚至首度未能完成賽事。隨年齡增長，他在賽場漸已失去昔日統治力，可是他的名字和存在早已遠遠超越成績，受到的注目程度依然較其他長跑選手更高。

今年8月底在澳洲悉尼馬拉松得第9名，他賽後一句：「我已毋須證明自己」，霸氣猶在。無論什麼問題，傑祖基都自有一套，最欣賞他那句「最重要的是越過終點」，然後借跑步娓娓道盡人生道理，比起運動員，他愈來愈像一個哲學家和演說家。



40歲「跑神」統治力漸失 為何仍受全球跑者崇拜？

自2013年在德國漢堡初戰馬拉松，傑祖基曾統治全馬賽事多年——兩度創下世界紀錄，連贏里約熱內盧、東京兩屆奧運金牌，以及另外14項馬拉松賽事，並在實驗性質的計劃中，成為史上首個在2小時內完成馬拉松距離的人類。

就算世績由之後不幸車禍喪生的同鄉傑騰（Kelvin Kiptum）打破，他依然是全球跑者心目中的「跑神」，眾人對他的崇拜，不止由於他跑得快，而是他那種超然的心態。年過40，明知自己已經沒有以前跑得那麼快，大可退休歎世界，他選擇留下來是因為有個更大任務：想啟發更多人去跑馬拉松，因為他深信那是世上大部分問題的答案。

落敗霸氣中不失優雅 「這個年齡仍能繼續跑，已很幸福」

傑祖基就如一部「金句製造機」，他勝出還好，落敗的時候人生道理總是源源不絕。悉尼馬賽後男子組冠軍得主基羅斯（Hailemaryam Kiros）的訪問只有簡單數句，記者包圍的目標再次是三甲不入的傑祖基。

「我相信我已毋須證明自己」，劈頭第一句成為全球報章標題，隨即又說：「在這個年齡仍能繼續跑，我已經很幸福」。精闢的兩句話，前者霸氣，後者謙遜，尺度拿捏得一毫不差，落敗一樣盡顯王者風度。事實上，他在賽前記者會上，已在說「我已毋須證明自己」，當然傳媒多數在賽後才廣泛引用和報道。

「我現在更加熱愛馬拉松，只想參與及啟發他人」，傑祖基獲公認為歷來最佳馬拉松選手，他的代言費和出場費相信也是全球最高，40歲後再創世績機會愈來愈渺茫，他尚未言退，「說到底，我是為人類而跑，為希望而跑，告訴人們要出來跑步。我來這裏是要請澳洲人幫忙，而我會幫助他們令這個國家成為一個熱愛跑步的國度。我想我們在悉尼做到了。」

傑祖基的馬拉松人生哲學

1. 馬拉松不是鬥快，而是要去完成

「馬拉松的重點不是要跑得快，而是能夠完成，獲得那份經歷。」他闡述，「馬拉松是地球上唯一你能經歷那種跑步的痛楚，從艱苦訓練中，體會到當中的血和汗，以眼淚跨越終點線。」

「因為那是關於人類真真正正經歷這些痛楚，由你起步到衝線一刻，你將不再一樣。你不能再次重新組裝，你已成為一個不同的人。」在他眼中，世上一切困難都可通過跑馬拉松解決，「只要你跑完馬拉松，問題便可迎刃而解。」

2. 落敗時獲益更多 要保持耐性與穩定

他曾在2014至2019年間連贏10隻馬拉松，然而他在落敗時獲益更多，「我學會保持耐性，學會應對挑戰，學會要在生命中下定決心，而痛苦可以轉化為巨大的好處。」

2023柏林馬拉松勝出後，傑祖基4次出場均成績平平：2024東京馬拉松以2小時06分50秒得第10，寫下參加馬拉松賽事以來最差排名，繼而在2024巴黎奧運首度未能完成賽事。今年倫敦馬拉松得第6，悉尼馬第9，已經4項賽事未入三甲。今年倫馬後他說：「我在倫敦學習到的是，穩定性和耐心仍然重要……我必須夠耐性，同時要夠穩定。我跟年輕人說，當你在任何職業逗留得更長久，便能獲得更多知識和經驗。我相信這是我所展示出來的。」

3. 感受痛楚就是享受馬拉松的方式

「馬拉松就如人生，我們不是靠雙腿去贏，而是用心和腦。」傑祖基分享，「初哥跑手第一件要知道的事就是，馬拉松不是要以你的最高速度去跑，而是要去完成整個距離。當你跨過終點線，任務便達成。它會改變你，尤其當你記得它有多痛苦。一段長時間感受到份痛楚，就是我們享受馬拉松的方式。」

4. 「學習、擁抱及定義失敗」

「學習、擁抱和定義失敗」，傑祖基曾稱，「我不怕失敗，體育是一項運動，你必須繼續向前」，背後意思是，「那代表我一直相信美好的事情將會發生，希望為人類的存在賦予意義。」

5. 享受跑步，為全人類健康一起努力

傑祖基成立基金為祖家肯雅興建圖書館和樹林，「我代表穩定，尊重，健康，教育和保育。因此我會每天跑步，走遍每個大城市，到海地、非洲、亞洲、新西蘭或美洲，告訴人們：『讓我們一起變得健康，一起支持教育』，我們全部人，全世界一起為健康努力。」

這是他渴望做的事，亦是仍未退休的理由，「我渴望享受，與fun-runners一起跑，跟每個人一齊跑，一起衝線，留下印記。我相信那印記不是關於獎牌或紀錄，亦不是由於跑得快，而是因為踏出門外，跟其他人在一起，跟人們一起跑步，設定挑戰，告訴他人那些挑戰是什麼，如何解決困難，衝過終點，達成任務，獲得快樂。」傑祖基寄語：「你完全不會受到限制，讓我們彼此推動，享受跑步。」