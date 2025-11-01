紐約馬拉松勢成「跑神」傑祖基七大馬最後一舞　決意淡出大型賽事

兩屆奧運馬拉松金牌得主、人稱「跑神」的傑祖基（Eliud Kipchoge）表示，美國時間周日（2日）的紐約馬拉松將是他最後一場參加「七大馬」的賽事。



這位下周將年滿41歲的肯尼亞跑者，準備由他13年的輝煌公路馬拉松生涯慢慢淡出。傑祖基在這13年之間參加了23場馬拉松比賽，贏得了16場勝利；當中11場勝利來自七大馬拉松賽事（The Marathon Majors），使他成為「七大馬」之中獲獎最多的運動員。

「跑神」傑祖基有意漸漸淡出主要大賽，今次紐約馬拉松勢成為其「七大馬」最後一舞。（Getty Images）

「紐約馬」是傑祖基唯一尚未參加的七大賽事，他在8月底戰畢悉尼馬拉松後表示會參加今年紐約馬拉松。他早前表示：「11月的紐約…這個地方我一直很嚮往。在開啟我為其他目標而跑的新旅程之前，是時候去那裏了。」

傑祖基8月底在澳洲悉尼馬拉松得第9名。（Getty Images）

傑祖基的紐約「地標戰」將令他完成七大馬拉松的壯舉。他已經參加了其他六場馬拉松（今年8月舉行的悉尼馬拉松獲升格），並曾在東京和芝加哥馬拉松中奪冠。傑祖基是唯一一位四次贏得倫敦馬拉松冠軍的男子運動員，也是五屆柏林馬拉松冠軍，並在2018年（2小時01分39秒）和2022年（2小時01分09秒）兩次打破柏林馬拉松世界紀錄。

當被問及未來的計劃時，傑祖基表示：「我想去南極跑！我現在想做一些真正能讓人拼盡全力的極限運動。」

傑祖基2022年在柏林馬拉松刷新世界紀錄。（資料圖片/Getty Images）

傑祖基路跑生涯最著名的壯舉，是6年前在維也納通過在英力士集團贊助下，跑出了1小時59分40秒的成績，突破了兩小時大關，雖然賽事不符合世界田徑聯合會的比賽規則，無法被認定為世界紀錄，但他在這場實驗性質的計劃中，成為史上首個在2小時內完成馬拉松距離的人類。而傑祖基的成績在歷史排名中位列第二，僅次於已故的同鄉傑騰（Kelvin Kiptum）。

傑祖基（左）在巴黎奧運最終未能完成賽事。（資料圖片/路透社）

傑祖基在2016年里約熱內盧和2021年東京奧運會上兩度奪得馬拉松金牌，成為自1980年東德選手切爾平斯基之後首位衛冕奧運馬拉松金牌的男選手。去年夏天，傑祖基曾嘗試在巴黎奧運實現三連冠，挑戰史上最艱難的奧運馬拉松賽道。然而那次也成為他唯一一次未能完賽的馬拉松，由於腰部疼痛，他在30公里過後便退賽。

傑祖基為東京奧運男子全馬金牌得主。（資料圖片/Getty Images）

傑祖基表示需要回去好好反思一下，回顧過去21年來的跑步生涯。他表示：「我需要不斷進步，嘗試其他項目。」今年是傑祖基自2012年轉戰公路以來，首次在一年內參加超過兩場馬拉松比賽。他在四月的倫敦馬拉松中獲得第六名（2小時05分25秒），並在八月底的悉尼馬拉松中獲得第九名（2小時08分31秒）。