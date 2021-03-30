ASICS首推全掌碳纖維板鞋METASPEED Sky　回彈佳增步幅愈跑愈慳力

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-30 17:17

「碳板」與「厚底」迅速成為跑手衝擊成績的神器，很多跑手換上厚底碳纖維板鞋，成績立即提升至另一層次。 ASICS今天發佈首對全掌碳纖板跑鞋METASPEED Sky，將於明天 （3月31日）率先發售。ASICS人體工學研究所（ISS）研究跑手習慣，發現以「大步」（stride）跑手為現時主流，遂研發可以幫助跑手，在無需調整步頻下，增大步幅的新世代跑鞋，達到加速之效。團隊發現跑鞋提供強勁的縱向回彈力，讓跑手騰空時間延長，有助增加步幅，得以加速。研究顯示METASPEED Sky可助跑者以步數減少1.2%完成全馬跑程，並把跑步效能提升約3%。

這雙專為幫助「大步」跑手的METASPEED Sky新世代跑鞋，除了嵌入全掌的輕量碳纖維板之外，中底設計3大特點，亦別具心思。

METASPEED Sky採用曲線中底設計，中底較厚、跟趾（Heel-to-Toe）高低差為5毫米，而且鞋頭偏垂直上彎的設計，有助跑手穩定足踝，跑來更省力。

METASPEED Sky中底3大特點（點圖放大）：

記者從鞋盒第一眼看見跑鞋，當然要接受「ASICS＋厚底」的衝擊，拿起來卻跟目測感覺大有分別，相當輕盈，穿起來第一刻感覺是注意「企穩」。鞋中底用上品牌最輕、最具反彈力的 FF BLAST TURBO CUSHIONING 中底，甚至有錯覺，以為稍稍用力才能站穩。不過踏出第一步，便是另一世界。

METASPEED Sky簡介（男裝US 9號碼）： 重量：199g 中底厚度：33mm（前掌）／28mm（後掌）

METASPEED Sky為品牌首對全掌碳纖維板跑鞋（ASICS提供）

新鞋落地，先熱身慢跑，讓雙足適應新拍檔。METASPEED Sky的厚中底，著地時步履平穩，沒有腳掌陷入鞋底的不良感覺，自不用再擔憂步履不穩。由於此時提腳仍偏向上方，未察覺全掌碳纖維板鞋的能耐。但當開始以大約每公里7分鐘步速輕鬆跑，回彈力便相當明顯，將腳步推前。我注意自己的步伐及身體姿勢，進一步加速至「6分披」左右，上身微微前俯讓整個跑姿向前，感受到全掌碳纖維板的回彈力，相當強勁。

引頸以待，ASICS厚底碳纖板鞋，終於問世。（何偉畧攝）

前掌上彎設計明顯把步履推前，帶動跨出下一步。開始加速後的數步，明顯有「開步」的感覺，步頭爽快。鞋為求輕量，鞋楦至腳跟相當薄，透氣度高，但不減穩定。鞋楦採用100%再生物料而成、非常輕薄的「工程網眼」（Engineered Mesh）製造，在鞋頭與腳踭位置都加入一層絨裡，並特別加硬處理腳踭，提高穩定度。當嘗試轉急彎，測試腳掌會否在鞋籠內「走位」，絕無感到腳掌移位，自沒有踏着鞋楦的問題。

鞋楦前方加入絨裡，提高保護。（何偉畧攝）

記者體重達180磅水平，過去較多穿上緩震和保護程度好的跑鞋。嘗試穿上這一對適合「衝時間」的碳纖板跑鞋，感覺截然不足。METASPEED Sky回彈反應出眾，嘗試以快、慢速感應它，適應跑鞋的節奏便覺「愈跑愈有」。不過，大步前進之餘，要留心對雙腳力量要求亦高，尤其小腿，練好肌力才能完全發揮這雙鞋的能力。這是適用於10公里至全馬的快鞋，適合在需要高速的長課或計時訓練使用，有助熟習跑鞋特性，在比賽時好好發揮。

新西蘭奧運代表Zane Robertson穿起METASPEED Sky（ASICS提供）

美國女跑手Sara Hall在去年倫敦馬拉松，穿起METASPEED Sky的原型鞋款上陣，把個人最佳時間（PB）推前15秒，得到亞軍；她更在去年12月美國一場馬拉松奪冠，再次將PB推前1分29秒，該賽之中更有穿上METASPEED Sky原型鞋款的跑手，推前PB近4分鐘。而日本名將川內優輝首度穿上厚底跑鞋出戰，亦在本年初琵琶湖馬拉松把PB推前47秒。

METASPEED Sky 將於3月31日發售。（何偉畧攝）

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