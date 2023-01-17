跑鞋2023｜NNormal Kjerag實測　最強配最強之搭檔　長短賽練皆宜

2023年第一對介紹的跑鞋，是期待已久的全新品牌NNormal的最強型號Kjerag。

若對NNormal感到陌生，可以Google一下「Kílian Jornet」。這名達到「怪物級」的山界傳奇跑手，2021年宣布離開合作15年的Salomon，成立自家品牌NNormal。在他穿著Kjerag連跑4個比賽，贏得其中3個並刷新場地紀錄後，Kjerag於2022年第4季正式推出市面。

Kilian強調Kjerag的賣點是「全能」，由短途到長途、從訓練到比賽，可以一個型號天涯。經過超過100公里測試，Kjerag應付崎嶇路況的能力和反應，以及於石屎路的速度發揮，都是最為讚賞的亮點，甚至沒有越野跑鞋足以媲美。

【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】



1.NNormal與Kilian背景簡介

2.Kjerag簡介

3.試後感

4.總結

如對NNormal與Kilian及Kjerag已有認識，可直接跳到試後感部份



【越野跑鞋推薦2023】NNormal Kjerag。（李思詠攝）

NNormal與Kilian背景簡介

Kjerag之「神」，不只因為其優秀功能，更因為Kilian這位注定屬於大自然的神級跑手。他成長於西班牙比利牛斯山的滑雪度假村，爸爸是滑雪教練，媽媽是老師兼登山嚮導；自小在高山生活，甚至4、5歲已遊走於海拔3000至4000米的大山，埋下Kilian長大後成為登山滑雪、Sky Running和越野跑高手的種子。

在其輝煌的成績表上，2022年的3個冠軍和1個第5名別具意義。他在這4個比賽都穿上自家品牌NNormal的跑鞋Kjerag作賽，在確診下以19小時49分30秒破大會紀錄贏得殿堂賽事UTMB，更成為佳話。

事實上，當Kilian 2021年宣布離開合作15年的Salomon後，外界就一直期待他的自家品牌。他選擇與祖家鞋履品牌Camper合作，NNormal終在2022年誕生。

Kilian穿上Kjerag以破大會紀錄成績奪得2022 UTMB冠軍。（UTMB官方提供）

Kjerag簡介

Kjerag作為NNormal的最強型號，Kilian以「全能」作為賣點。他這樣形容Kjerag：

「揉合高質物料與尖端科技，生產過程不會危害地球環境。」

「所有人皆能著用，能應付縱向攀升和橫向長距離。」

「跑鞋與雙腳自然地融為一體，你將忘記跑鞋的存在。」

Kilian認為跑手應盡量簡化裝備，「毋須用幾對跑鞋分別應付長途、短途、季中、季末，比賽鞋一對、練習鞋一至兩對，就能度過一個完整賽季」。測試Kjerag期間，他只得練習鞋與比賽鞋各一，分別跑逾1600公里與500公里，他表示跑鞋消耗800公里之後，中底反應稍遜，但仍能應付速度訓練，直至1300公里後，可用作日常輕鬆跑，「比賽鞋的話，我會設限於800公里」。

【越野跑鞋推薦2023】NNormal Kjerag。（李思詠攝）

Kjerag以Matryx針織布料製作鞋面，鞋的四周圍住膠邊，鞋頭位置膠邊更闊，並加了鞋頭蓋（Toe Cap），避免腳趾踢石頭。中底物料EExpure結合EVA及TPU塑膠，外底則以Vibram Litebase Megagrip製造。跑鞋價格為170英鎊，官網目前只送歐美地區，香港暫未有行貨。

Kjerag Spec

重量：200克（US 9）

中底厚度：後跟23.5毫米 / 前掌17.5毫米

前後掌落差：6毫米



【NNormal Kjerag細節，按圖一覽】

+ 5

試後感

先綜述Kjerag的試後感。第一次穿上，感覺極為輕巧透薄，鞋面物料Matryx非常包腳，最初甚至覺得太貼腳，但經過一陣子調整，物料已能配合腳形，貼合但不會箍得太緊。

EExpure中底緩震表現出色，強勁回彈配合中底物料的靈活度，在細致多變的越野路況十分合用。Vibram Litebase Megagrip外底是質素保證，約3.5毫米高的V型「鞋釘」，抓地能力毋庸置疑。

值得一提是Kjerag不設鞋墊，鞋籠直接連住中底，減輕跑鞋重量之餘，亦毋須擔心跑步時鞋墊跣出，腳感和路感也更直接。

以上這些優勢，尤其具體展現於Technical路和石屎路，這是Kjerag最令我滿意的兩大亮點。

【越野跑鞋推薦2023】NNormal Kjerag。（李思詠攝）

亮點1 結實包覆+直接路感+強勁抓地=放膽快跑崎嶇路

地點：紅花嶺至沙頭角

應付Technical路段，要求跑手極為靈活敏捷，道路往往滿佈樹根、碎石、大石，「搵路」要快，「落腳」時不斷改變步頻與步距。快跑Technical路，跑鞋踩落地有機會跣腳，雙腳亦容易在鞋籠內有半秒擺動。

紅花嶺落沙頭角一段，十分陡斜，時有碎石，而且落得急，道路不明顯，甚少「落腳位」。Kjerag在這段路的表現是「你有幾快就去幾快」。直接的腳感有助感受崎嶇路面，靈活移動；受惠於鞋面Matryx的韌力，加上鞋舌兩邊各有一塊獨立的布連住鞋舌與中底，腳掌被跑鞋「捉實」，即使在急落的陡斜路段快跑，腳掌也沒於鞋籠內有半秒的跣來跣去。配合Vibram Litebase Megagrip外底，在碎石路段仍然咬地。

從腳掌到跑鞋、再從跑鞋到地面，Kjerag令這個連帶的互動非常一致，跑手可以放膽加速。

觀乎其他越野跑鞋，Kilian舊贊助商Salomon的S/Lab Ultra，以及Altra Mont Blanc都是應付Technical路段的好幫手。S/Lab Ultra的貼腳程度媲美Kjerag，但外底抓地力略遜，大都是「跣住去」；Mont Blanc夠咬地，但以我的腳形，腳掌與跑鞋之間有少許鬆動。是以，我認為Kjerag在Technical路段的優勢，暫未有其他跑鞋可以匹敵。

Salomon S/Lab Ultra 3。（Salomon官網）

【越野跑鞋推薦2023】Altra Mont Blanc。（李思詠攝）

延伸閱讀：Altra Mont Blanc詳盡實測 行山進化到跑山的最強武器

亮點2 舒適緩震+強力回彈+輕巧透薄=平路石屎路慳力

地點：布力徑落山

在幾次測試中，時有石屎路，我曾用其中一、兩段實測Kjerag的速度表現，例如於布力徑斜路特地以兩分尾至三分頭的步速落山，即使快速跑用力「落腳」，四頭肌和膝關節沒有「硬食」衝擊力，跑得舒服，明顯EExpure中底卸走從地面而來的震盪。

另一點要讚的是中底回彈。Kjerag雖然沒有碳板，不會有碳板那種向前的強勁推力，但跑鞋「摺得盡」又「去得番」（如下圖），回彈力足以推到最高速度，跑平路時既慳力又能衝時間。

要達到這種效果的越野跑鞋，除了Salomon，Puma Fast-Trac NITRO的緩震與推進同樣不錯，不過同樣尺碼（US 9）Fast-Trac Nitro重255克，Kjerag只重200克，Kjerag明顯輕巧得多。

【越野跑鞋推薦2023】NNormal Kjerag屈摺能力強勁，有助推進。（李思詠攝）

【越野跑鞋推薦2023】PUMA FAST-TRAC NITRO。（李思詠攝）

延伸閱讀：PUMA FAST-TRAC NITRO實測 中底三大特點夠全能

總結 暫難有對手匹敵 駕馭需要技巧

Kjerag輕巧、透薄、包覆強、腳感好、緩震足、推進勁，在各種路況也能具體展現自身優點。就如上文所述，跑鞋在Technical路及石屎路落斜與平路的表現最為搶眼，市面暫時難有對手能夠匹敵。

不過Kjerag也非完美。跑Technical路段，踩中尖石時，腳掌有少許硌腳感覺，但亦理解這是跑鞋整體輕巧靈活的犧牲，畢竟要加強保護的話，中底就要加硬加厚，無法如現在般輕盈。

另一要注意的是，Kjerag對於足踝基本上是零保護，必須靠跑手自身平衡力、肌力和敏捷度去控制步履，有時跑到足踝傾側，都不能以跑鞋的保護借力。所以，跑高速時控制較差的跑手，或者容易「拗柴」者，必須小心著用Kjerag。

Kilian強調Kjerag是一對練習、比賽、長途、短途皆宜的跑鞋，一個型號足以走天涯。可惜我們不是Kilian，沒有他的超強實力，無法任何時候都能駕馭這雙利器，我會將Kjerag定義為我的高速比賽鞋，極限是100公里，在超過100公里的長途賽事就不會穿著，以免身體狀況懈怠睏倦，無法以自身能力控制步履而增加受傷風險。我在日常練習也不常穿著Kjerag，畢竟索價170英鎊，實在捨不得每天著用加快損耗。