【跑步人誌．艾粒Donald】寓跑步於慈善　體驗不一樣的埃塞俄比亞

「當我知道奧比斯舉辦參與非洲馬拉松的活動，沒想太多就報名參加，畢竟喜歡跑步的朋友也希望在不同地方留下自己的腳印。」現為商台DJ兼「艾粒」成員的Donald，去年首次踏足盛產跑手的國家——埃塞俄比亞，透過長跑、親善探訪及觀光，重新認識這個高海拔國度。 攝影：羅君豪

Donald去年經朋友介紹，參加「2018奧比斯埃塞俄比亞路跑光明之旅」。在此之前，Donald曾在香港、名古屋、蒙古、上海等地留下長跑足跡，但非洲的長跑比賽則是首次。「雖然自己馬拉松成績並非突出，但有機會亦想到更遠地方跑步，故沒有考慮到非洲哪國，會否非常辛苦。」

Donald隨奧比斯到埃塞俄比亞參加10公里賽事，雖然比賽期間跌傷導致手指骨折，但他此次旅程收穫豐富。（羅君豪攝）

埃塞俄比亞國際路跑賽的10公里路賽賽道為城市馬路，路段雖有起伏，且位於1200米的高海拔，但Donald曾到富士山參加馬拉松，故對他問題不大。「比賽前我曾以為賽道是山路，路段周遭將會有許多牛羊出沒，事實卻非如此；相比起香港如何練也克服不了的西隧口，這10公里並不算辛苦。」

不過，路程雖短，但賽事氣氛相較馬拉松有過之而無不及。賽事前大批民眾與參加者載歌載舞，選手近4萬名，景象就如嘉年華；就算Donald賽前本來有點壓力，但受到氣氛打動，很快適應過來。「比賽沿途會經過民居、商店，人們都會為跑手歡呼，之前參加的名古屋馬拉松沿途也有市民打氣，但感覺截然不同。」

Donald前往埃塞俄比亞國際路跑賽起點的地標。（奧比斯提供）

談到賽前目標，Donald一直抱着「跑好成績」的心態應付賽事。「上一次名古屋能夠跑出PB，全因日本人跑得非常快，自己比人超前後不斷向前追趕。今次則有部分參加者純粹享受賽事，以步行完成比賽；但認真比賽的跑手亦不少，當你看見前面跑手的速度，就會推動自己跑得更快。」可是，在趕過選手時，Donald不慎跌倒，弄傷了支撐落地的左手。

「受傷一刻真的非常痛，曾想過放棄，不過眼見團友們都一一完成比賽，加上自己不諳非洲語，故只能忍着痛楚跑畢賽事。回到香港以為沒大礙，沒有理會傷勢，但原來手指已經斷裂。」雖然因賽事導致受傷，但Donald並沒有後悔參加比賽，未來亦會呼籲更多朋友參與。「作為跑手當然希望自己的紀錄遍佈世界各地，能在非洲留下足跡就更難能可貴。」

Donald說，埃塞俄比亞比賽氣氛熱烈，恍如嘉年華。（羅君豪攝）

跑步之餘，Donald也探訪了當地眼科醫療中心，瞭解居民的眼疾問題。他直言，旅程中的所見所聞，完全改變了自己對非洲的刻板看法。

「在到訪埃塞俄比亞前，我對其印象仍是如廣告般，小朋友飽受飢荒問題煎熬，但這已是過去的事。現在他們已經大幅進步，最大問題或許是眼疾與教育。」

Donald參觀奧比斯的眼科中心，直擊砂眼手術過程，對病人痛苦有深切感受。（奧比斯提供）

由於缺乏教育，當地不少孩童因接觸不潔食水後擦拭雙眼，導致細菌感染，造成「砂眼」。患者會因眼皮內翻與睫毛倒生磨擦角膜表面，影響視力，甚至失明。在當地眼科醫療中心裏，經奧比斯訓練的護士會為患者進行小型手術，協助病人重拾視力。觀看手術的過程，Donald至今仍歷歷在目。

「手術前護士會替病人注射麻醉針，但病人仍會因痛楚而痛呼，該畫面，我不時也會想起。不過，看到他們在手術前的一臉茫然，到手術後重新看回事物，再次能看見自己的家人，這個場面更為刻骨銘心。」

「光明之旅的意義，就是協助別人重見光明。」

總結7日埃塞俄比亞之旅，Donald表示，世界各地近年已經大幅進步，即使是被視為較落後的非洲，居民生活並非預想般惡劣。另外，非政府組織所籌款項，並非只是購買食物、藥物予當地居民。

「我們所捐款項，奧比斯會用作訓練醫療人員，從而瞭解眼疾致病源頭。舉例而言，埃塞俄比亞的『砂眼』是因為水污染，奧比斯因而會進行水利建設，為當地居民提供潔淨食水，改善眼疾情況。」他續指，自己如有機會一定會再參與，但名額有限，希望有更多尚未踏足此片土地的跑友參加，行善之餘又能挑戰自己。

2019「埃塞俄比亞路跑光明之旅」將會在11月15至21日舉行，活動現已接受報名，參加者除了為當地的眼疾患者跑步籌款外，更可探索埃塞俄比亞的風土人情，以及見證奧比斯的前線救盲工作。

活動詳情請瀏覽： https://www.orbis.org/ethiopianrun