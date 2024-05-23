EA SPORTS FC Tactical回合制足球手遊上架 標榜真實戰術策略體驗｜Electronic Arts EA旗下的經典足球遊戲IP《FC》系列最新作《EA SPORTS FC Tactical》將在今日5月23日推出，特別之處是今次是FC系列首隻回合制遊戲，《香港01》科技玩物頻道亦獲官方邀請參加遊戲預覽會及訪問，以下整理重點內容。



EA SPORTS FC Tactical系列首款回合制遊戲

《EA SPORTS FC Tactical》將於今日在東南亞部分地區推出iOS、Android雙平台推出，今天下午3點開始香港、澳門、台灣及其他部份東南亞國家及地區將可下載此遊戲。

《EA SPORTS FC Tactical》最大特色是將足球遊戲以回合制策略玩法呈現：玩家需要在遊戲中所錄的超過5,000名真實球員陣容，包括來自英超、西甲、德甲、法甲、意甲等世界頂級聯賽的選手，來組建並訓練自己的球隊。而除了現役球員之外，一些家喻戶曉、名留足球史的傳說球員如朗拿度、馬勒當那等也有機會登場。

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回合制玩法為球場帶來全新視角，玩家需要謹慎決定防守調動、進攻戰術、執行花式技巧和及嘗試射門等決策。作為策略遊戲的同時畫面也絕不馬虎，高度真實的視覺動畫展現玩家每個戰術決策帶來的效果，帶來身臨其境的足球體驗。

遊戲也設有球員育成系統，玩家能夠球員進化，為球員培養特性及花式技巧等，讓玩家更容易在世界巡迴賽、挑戰之路等6個PVP、PVE模式中取得勝利。

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訪問EA亞太區產品總監

有見遊戲上市在即，稍早時份EA請來了其亞太區產品及伙伴建立總監「Devin Nambiar」接受訪問，為大家介紹遊戲特色以及回答玩家對FC Tactical的問題。

提到足球遊戲，一般應該都會先想起直接操作球員的即時制遊戲，像是EA經典的《FIFA》系列（亦即FC的前身）、Winning Eleven等，今次採用回合制策略形式設計遊戲，令人相當意外。為何會採用這樣的設計，Devin表示遊戲立案已有數年，團隊進行了不少內部調查，了解FIFA系列玩家的習慣及喜好，發現原來有很大佔比的玩家都希望能有更具策略性、非即時及不那麼考反應的遊戲體驗；然後團隊就著手研究能否將回合制遊戲和足球結合，最後就成為如今的FC Tactical，這亦是EA Sports系列的第一款回合制遊戲。

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雖然是系列首款回合制作品，Devin表示但遊戲仍然屬於FC系列，部份元素也和FC系列中的「Ultimate Team」模式相近；如果你是FIFA / FC的系列玩家FC Tactical更加容易上手。Devin亦表示團隊特別將遊戲設計得較為容易上手，即使是對足球或策略遊戲沒有經驗的人也能享受其中。

記者本身並非球迷只是一個機迷，因此比較關注遊戲的平台及機制方面的問題；問到遊戲會否像現時許多手機遊戲都會跨平台推出電腦及家用版本，FC Tactical又有否跨平台計劃時，Devin回答遊戲目前只有手機版，不過團隊正在研究將FC Tactical擴展到更多平台的可能性，但目前沒有確實消息可以分享。

然後手遊自然離不課金，在商城方面玩家將能購買Battlepass、月卡、及特優禮包等，而Devin表示課金並非必要，即使無課都能完全享受FC Tactical；同時遊戲中也沒有拍賣行或玩家交易功能。