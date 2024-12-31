日本最大型同人誌即售會Comiket C105 早前在12月29至30日舉行，場內除了大量新刊發售，還有靚女、搞笑、機甲類Cosplayer到場，即睇X上的C105 coser相集。



先來看看搞笑類的Cosplay，最正應該就是扮《新網球王子》巨人網球手的coser「@293_cosplay」，他利用了迷你的人型扮對手，令自己看來無比巨大。

@293_cospl@293_cosplay

新網球王子截圖

永不露真身的新世代動畫歌手Ado，有人扮成她的隱身推手箱，笑爆。

永不露真身的新世代動畫歌手Ado，有人扮成她的隱身推手箱，笑爆。（@yuruhuwa_kdenpa）

《街頭霸王》是人氣的出cos出題，但真是沒多少人會想到扮成被Yoga Fire 燒著身體的角色。

《街頭霸王》是人氣的出cos出題，但真是沒多少人會想到扮成被Yoga Fire 燒著身體的角色。（@ataraksP）

竟然有人扮《Gundam 0083》內的太陽反射砲「Solar System II 」（利用鏡片聚焦陽光射擊敵人），這個gag太深了。

竟然有人扮《Gundam 0083》內的太陽反射砲「Solar System II 」（@Alex_Cos_2016）

這個《龍貓》次子（草壁メイ）實在太大隻了，令旁邊的龍貓即時變了小貓。

這個《龍貓》次子（草壁メイ）實在太大隻了，令旁邊的龍貓即時變了小貓。（@Shinya1499）

住在日本的巴西coser，他扮成sailor moon 可以說好型、又好搞笑。

住在日本的巴西coser，他扮成sailor moon 可以說好型、又好搞笑。（@vesone350）

一系列機動戰士，小小魔蟹好Q @gohanrice_gohan

大張正己成讚的勇氣爆發bang bravern 小小coser @G1_BARI

好正的Strike Freedom Gundam Cos (@bwd1004)

《機動警察》零式與香貫花（@Alex_Cos_2016）

之後來看看美女coser吧，先來霸權番《膽大黨》的兩大女主角，除了衣著跟到足，奔放的表情動作也令人看得很開心。

（@risa_smash）

（@risa_smash）

記者覺得coser相有很多都P得太重手，所以化妝清清地、表情自然的相片更少有，比如圖中《全職獵人》幻影旅團成員「小霞」，樣子清秀+眼鏡屬性，衣著忠於原作卻有點sexy。

《全職獵人》幻影旅團成員「小霞」（@futababurlesque）

《全職獵人》幻影旅團成員「小霞」（@futababurlesque）