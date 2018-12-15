Metro Exodus 後啟示錄求生射擊遊戲提早上市 最新4K宣傳影片公開

《Metro Exodus》（戰慄深隧：流亡）原定明年2月推出，廠方近日傳來喜訊，遊戲將提早一星期於2019年2月15日上市，更同時公開了最新宣傳影片。

【Metro Exodus 提早上市】近期有很多題材相近的「後啟示錄」射擊遊戲陸續公布，先有黑曜石的《The Outer Worlds》，又有Ubisoft的《Far Cry New Dawn》，再加上現在這隻《Metro Exodus》，就好像全球一起追擊表現未如理想的《Fallout 76》一樣，是非常有趣的現像。

回到正題，先介紹一下《Metro》系列：遊戲由烏克蘭的4A Games開發，改編自俄羅斯知名同名科幻小說而成，系列目前已有《Metro 2033》和《Metro: Last Light》兩作。故事設定中，地球在2013年爆發核戰，地表也變成了有毒及高幅射的荒地，人類接近滅絕，少數人有少數人在莫斯科地鐵站中存活下來。到了2033年，這些倖存者養育了一下代人，而主角Artyom則是在核戰前出生卻在地下長大。從來沒有離開過地鐵站都市的他因一起事件踏上旅程，更將影響全人類的命運。

系列頭兩作均走恐怖路線，場景主要為陰森的地下鐵路、水道等；而來到《Metro Exodus》則風格一轉，隨著劇情發展，主角終於走出了地下路線來到地面，在廣闊的雪原上繼續掙扎求存。地表世界有著各種因幅射和毒物變種的怪物、以及其他人類求生者，幾乎所有生物都是敵人，玩家需要盡量保持低調減少不必要的戰鬥，同時在地圖各處探索，收集武器、彈藥和有用的物資。

《Metro》系列在華語玩家間人氣不算太高，但其實《Metro》系列的評價一直不俗，尤其以高水準遊戲畫面和氣氛營造出色見稱，來到《Metro Exodus》在風格一轉之外更比前作有所進步，光影和材質的處理都相當出色，完美塑造出廢土的荒蕪感覺。喜歡這種（本來應該是Fallout系列最大賣點）風格的玩家要多留意本作了。

+ 12 + 11 + 10

《Metro Exodus》將在2019年2月15日推出，平台為PC、PS4及Xbox 360。一點題外話，2月22日是Bioware大作《Anthem》推出的日期，《Metro Exodus》原本也是預定於該日推出，不知道提早上市是不是有點想避開《Anthem》這強敵呢。

《Metro Exodus》官方網頁