《Call of Duty》都出手機版！又係騰訊開發、連喪屍 Mode 都有

【Call of Duty 手機版】不少玩家都認為,配備滑鼠的 PC 才是第一身/第三身射撃遊戲的最佳平台,但從《PUBG Mobile》、手機版《Fortnite》在全球爆紅的勢頭看來,用手機打 FPS/TPS 都是一個頗多人願意接受的選擇,促使更多皇牌射擊大作都考慮於智能手機平台推出正統作品,例如在不久前宣布推出手機版的「使命召喚」 - 《Call of Duty》。

《Call of Duty: Legends of War》是由 Activision 與騰訊天美工作室合作開發的正統新作,其玩法再非過去的閹割版/簡化版,而是繼承了原作模式、節奏的硬核射撃遊戲。其製作班底有《PUBG Mobile》的前車可鑒,單從目前仍在 Alpha 封測階段的畫面而言,似乎會是一個不令射撃遊戲 Fans 失望的作品。

令人驚喜的是,即使在主機版的《Call of Duty:Black Ops 4》上加入了名為「Blackout」的「食雞」亂鬥模式,來到手機版居然可以反璞歸真,只有最經典的 5v5 食鬥模式、喪屍模式等等,或者會吸引到更多《Call of Duty》Fans 試玩。

保留了《Call of Duty》的原作設定,玩家可以自行組裝槍械的裝備應戰

目前所知《Call of Duty: Legends of War》將會與《PUBG Mobile》一樣是免費遊玩的作品,課金位大概會落在槍械裝備之上,但即使不課金,仍然可以保有相當不俗的遊戲體驗。然而《Call of Duty: Legends of War》暫時仍只在早期 Alpha 測試階段,何時才會在國際市場推出,Activision 及騰訊官方暫時都仍然未有確切消息。