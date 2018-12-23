《軒轅劍龍舞雲山》限時測試　多種玩法一併公開！

由大宇資訊授權並與網易合作開發之《軒轅劍龍舞雲山》今（20）日起至 2019 年 1 月 3 日開放 Android 限時刪檔測試。而本次也介紹遊戲中眾多玩法的三種特點玩法。包括親自編排梨園戲劇的「容述戲班」、高自由度的風景明信片產生器「拍照系統」以及與詩仙李白對詩的「詩仙十考」！

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12月20日至2019年1月3日，限時Android刪檔封測正式啟動！

《軒轅劍龍舞雲山》今開放 Android 限時刪檔封測。先前已於大陸歷經三次封閉測試，而後針對收集到的各項數據與玩家建議進行調教跟優化。三次測試共吸引了百萬人次玩家至《軒轅劍龍舞雲山》一睹風采。而今的版本，堪稱至臻完美、集大成之再造。而做為精華薈萃的最新版本，將首次跟台港澳玩家正式見面，豐富多樣的玩法與厚實的文本底蘊，都待玩家自行來一一探索。



上梨園親編戲曲，一圓導演夢，親排一齣劇「容述戲班」要你好看！

唐玄宗統治唐朝長達44年，是唐朝在位最久的皇帝，一手創立開元盛世，使唐朝國祚綿祥、繁榮興盛。而愛好絲竹之音的唐玄宗也大力倡導戲曲。據《新唐書．禮樂志》載：「玄宗既知音律，又酷愛法曲，選坐部伎子弟三百，教於梨園。聲有誤者，帝必覺而正之，號皇帝梨園弟子。」，即梨園為唐玄宗時宮廷所設。梨園主要職責是訓練樂器演奏人員，與專司禮樂的太常寺和充任串演歌舞散樂的內外教坊鼎足而三。因此後世也將戲班、劇團稱為「梨園」，戲曲演員為「梨園弟子」。而玄宗不僅曾親自指導梨園子弟，也親自上台演過戲。

在《軒轅劍龍舞雲山》裡，您可以至「容述戲班」編排一齣自己編寫的腳本戲劇，從安排上場的人數、每一段落的音效及音樂、以及角色們的台詞等，每幕您都可以自由發揮。也可以觀賞其他導演編排好的曠世劇作，並給予簽心評分。遊戲中遭遇到的角色與主要 NPC 等皆可以邀請入戲演出。

自由自在的賞山水美景，徜徉天地間留念的「拍照系統」

《軒轅劍龍舞雲山》的遊戲畫面用色不若現在市面上其他手遊來的鮮艷明利，而是整體彩度較低的色系組合！而隋唐以來，山水風景成為主題，更山水畫這個重要分支。在《軒轅劍龍舞雲山》您能徜徉於著名的山水景點中，如「蜀山」與「敦煌」。較低彩度的美術風格，一來是更符合水墨畫風以及遊戲中各種景致的天地和諧，二來則是希望透過柔和的用色來讓玩家於遊戲時視覺不易感到疲累。而開發團隊也冀望能讓玩家們在地圖間探索時，更能體會到此作精緻的配色精隨，因而開發了自由度非常高的「拍照系統」。

玩家在遊戲畫面的下方，可以直接點選圖示進入「拍照系統」。在拍照系統中，您可以自行調整鏡頭的位置、水平及距離。決定好畫面構成後，您可以在學習唐朝的大詩人們，在山水風景間吟詩作對，打上您的五七言絕句、律詩。再蓋上專屬於您的朱色刻印。如此一來，一張張專屬於您的風景詩作便翩然而生！

與大詩仙李白對酒當歌，筆落驚風雨，詩成泣鬼神「詩仙十考」測詩力！

唐朝詩風興盛，大致可分作四個階段：初唐、盛唐、中唐和晚唐。所包含的題材多樣化，既有抒發個人情感，亦有深刻反映現實社會的作品，「唐詩」意境深遠，在唐朝發展至極高藝術水平。在《軒轅劍龍舞雲山》遊戲中，您會遇到許多唐朝的詩人，並與之產生互動。而在「雲山逸趣」部份中，滿一定等級便可開啟「詩仙十考」玩法！

「詩仙十考」會由詩仙李白擔任該玩法的主考官，進行一場每次共十題的詩詞大會考。「詩仙十考」中出現的題型，主要聚焦於唐詩，在題型上則是五花八門，像是詩詞的人物聯想選擇、詩句的單字排序等。每次玩家有2個求助機會，每次答題秒數越快、答對題數越多，越有機會擠進排行榜，獲得越多遊戲中獎勵。「詩仙十考」的玩法寓教於樂。《軒轅劍龍舞雲山》不僅考究各種唐代元素，甚至將當時的風土民情也設計入遊戲中，趣味度前所未有。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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