【JoJo奇妙冒險】溜冰選手田中刑事扮東方仗助型爆　令女粉絲瘋狂

日本男子花式溜冰選手田中刑事，以一身《JoJo奇妙冒險 不滅鑽石》男主角東方仗助打扮演出，JoJo立一刻住全場尖叫讚好。

男子花式溜冰冠軍羽生結弦是冷上的貴公子、陰陽師，風格纖幼像個書生；同樣是2018平昌冬運日本代表、世界排名13位的田中刑事（24歲），身高173、溜冰的舞姿比較粗獷有力，完全是另一個風格。

田中自小就是《JoJo奇妙冒險》迷，已多次在節目演出時扮演第4部《不滅鑽石》男主角東方仗助。近日他再一次在不計分示範表演(exhibition)出中穿上招牌仗助服，今次更理了一個仗助飛機頭、以「日本牛屎飛」蹲坐動作開場，配上電視動畫主題曲勁舞一場，最後來個「JOJO立」，全場女fans喪叫。

東方仗助（ひがしかた じょうすけ）是荒木飛呂彥漫畫作品《JOJO奇妙冒險》第4部男主角，操縱替身瘋狂鑽石。

田中刑事的動作真帥！跟羽生幼細的風格完全不同。

#示範表演(exhibition)是在比賽後，由成績較好的選手以自選方式（近年又流行動漫元素）演出，以示對支持者的感謝，別誤會選手借用人氣動畫元素搏取高分啊！

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以下是《JoJo奇妙冒險 第4部不滅鑽石》主題曲