【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（上）

遊戲動漫
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2018年是機迷相當滿足的一年，而踏入2019年好GAME亦是連環發，筆者就私心選出最期待的20款遊戲一齊期待。留意名單只選取預定2019年內推出之遊戲，所以像Cyberpunk 2077、FF7 Remake、The Last of Us 2等未有推出日期就不在名單上。

20. BABYLON'S FALL 巴比倫隕落（PS4/PC）
In白金We Trust
預定2019年

BABYLON'S FALL是什麼？筆者都不太知道，只知道是SQUARE ENIX聯同PLATINUM GAMES的完全新作，大概是說人類被女神Gaia審判後，覺醒並起來反抗。暫時情報量不多，但白金工作室製作總有信心保證。

19. ONE PIECE WORLD SEEKER（PS4）
OPENWORLD海賊王
預定3月14日

首次變為開放世界的ONE PIECE動作遊戲，可控制路飛在這個「監獄島」大舞台，以橡膠能力快速穿梭，亦有武裝色及見聞色的戰鬥系統及潛入元素。不過今次似乎只能控制路飛一人。

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18. FAR CRY NEW DAWN極地戰嚎：破曉
ATOM BOMB BABY LOADED WITH POWER
預定2月22日

首次變更舞台為核戰後世界的FARCRY，不過經歷了17年後似乎回復得頗快，到處都是花木樹林，不像FALLOUT那樣寸草不生。今次的統治者對手似乎是雙胞胎的孖女。

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17. CODE VEIN 噬血代碼（PS4/XB1/PC）
食神版Dark Souls
預定2019年

採用像God Eater那樣的動漫畫風，並參考Dark Souls系的死亡架構與高難度的戰鬥。遊戲原本預定為2018年，之後延期至2019年9月27日，及後再改為2019年內，看來最快也要年底才玩到。

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16. BLOODSTAINED血咒之城（PS4/XB1/SWITCH/PC）
惡魔城精神續作
預定2019年

惡魔城製作人五十嵐孝司（IGA）的Kickstarter眾籌集資作品，承繼其「月下之夜想曲」打後，惡魔城的精神續作。自2015年公布已經一而再、再而三由2017延期至2019，只想講句Delay No More！

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15. DAEMON X MACHINA（SWITCH）
4人共鬥阿媽CALL
預定2019年

當FromSoftware忙著做隻狼久久不做Armored Core之時，Armored Core系列的製作人之一佃健一郎就聯同河森正治，製作此款全新機甲動作遊戲，更可以4人共鬥打BOSS。

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14. DOOM ETERNAL 毀滅戰士永恆（PS4/XB1/Switch/PC）
Shotgun的愛是永恆
預定2019年

繼上集大成功的DOOM重生作後，id Software再開發的DOOM新作。新的部位破壞系統、超級Shotgun、電鋸刀等，讓FPS與血腥美學完美發揮，魔物的種類更會是上集的一倍。

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13. ACE COMBAT 7 皇牌空戰7（PS4/XB1/PC）
天空的革命
預定1月18日

2015年公布並原本預定2017年推出，延期後FANS等了又等，終於要推出的空戰作品。今作追求真實感，尤其是天空與雲都極之優美，亦有精彩劇情片段及仔細的機械設定，戰機迷必玩。

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12. SHENMUE 3莎木3（PS4/PC）
君子報仇，18年未晚
預定8月27日

Dreamcast神作莎木1及2，經鈴木裕Kickstarter眾籌集資，好讓故事得以繼續的作品。最新推出的Trailer終於似完成品，更公布8月推出。看到芭月涼終於見回藍帝，FANS能完夢都淚流滿面。

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11. BIO HAZARD RE 2（PS4/XB1/PC）
包乞食2血腥重製
預定1月25日

經典中的經典再現，被認為是《生化危機》系列最精彩一集，而且今次更是非一般重製，由畫面到遊戲性全面強化，相信已不必多說，睇片吧！

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