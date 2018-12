【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（上）

2018年是機迷相當滿足的一年,而踏入2019年好GAME亦是連環發,筆者就私心選出最期待的20款遊戲一齊期待。留意名單只選取預定2019年內推出之遊戲,所以像Cyberpunk 2077、FF7 Remake、The Last of Us 2等未有推出日期就不在名單上。

20. BABYLON'S FALL 巴比倫隕落(PS4/PC)

In白金We Trust

預定2019年

BABYLON'S FALL是什麼?筆者都不太知道,只知道是SQUARE ENIX聯同PLATINUM GAMES的完全新作,大概是說人類被女神Gaia審判後,覺醒並起來反抗。暫時情報量不多,但白金工作室製作總有信心保證。

19. ONE PIECE WORLD SEEKER(PS4)

OPENWORLD海賊王

預定3月14日

首次變為開放世界的ONE PIECE動作遊戲,可控制路飛在這個「監獄島」大舞台,以橡膠能力快速穿梭,亦有武裝色及見聞色的戰鬥系統及潛入元素。不過今次似乎只能控制路飛一人。

18. FAR CRY NEW DAWN極地戰嚎:破曉

ATOM BOMB BABY LOADED WITH POWER

預定2月22日

首次變更舞台為核戰後世界的FARCRY,不過經歷了17年後似乎回復得頗快,到處都是花木樹林,不像FALLOUT那樣寸草不生。今次的統治者對手似乎是雙胞胎的孖女。

17. CODE VEIN 噬血代碼(PS4/XB1/PC)

食神版Dark Souls

預定2019年

採用像God Eater那樣的動漫畫風,並參考Dark Souls系的死亡架構與高難度的戰鬥。遊戲原本預定為2018年,之後延期至2019年9月27日,及後再改為2019年內,看來最快也要年底才玩到。

16. BLOODSTAINED血咒之城(PS4/XB1/SWITCH/PC)

惡魔城精神續作

預定2019年

惡魔城製作人五十嵐孝司(IGA)的Kickstarter眾籌集資作品,承繼其「月下之夜想曲」打後,惡魔城的精神續作。自2015年公布已經一而再、再而三由2017延期至2019,只想講句Delay No More!

15. DAEMON X MACHINA(SWITCH)

4人共鬥阿媽CALL

預定2019年

當FromSoftware忙著做隻狼久久不做Armored Core之時,Armored Core系列的製作人之一佃健一郎就聯同河森正治,製作此款全新機甲動作遊戲,更可以4人共鬥打BOSS。

14. DOOM ETERNAL 毀滅戰士永恆(PS4/XB1/Switch/PC)

Shotgun的愛是永恆

預定2019年

繼上集大成功的DOOM重生作後,id Software再開發的DOOM新作。新的部位破壞系統、超級Shotgun、電鋸刀等,讓FPS與血腥美學完美發揮,魔物的種類更會是上集的一倍。

13. ACE COMBAT 7 皇牌空戰7(PS4/XB1/PC)

天空的革命

預定1月18日

2015年公布並原本預定2017年推出,延期後FANS等了又等,終於要推出的空戰作品。今作追求真實感,尤其是天空與雲都極之優美,亦有精彩劇情片段及仔細的機械設定,戰機迷必玩。

12. SHENMUE 3莎木3(PS4/PC)

君子報仇,18年未晚

預定8月27日

Dreamcast神作莎木1及2,經鈴木裕Kickstarter眾籌集資,好讓故事得以繼續的作品。最新推出的Trailer終於似完成品,更公布8月推出。看到芭月涼終於見回藍帝,FANS能完夢都淚流滿面。

11. BIO HAZARD RE 2(PS4/XB1/PC)

包乞食2血腥重製

預定1月25日

經典中的經典再現,被認為是《生化危機》系列最精彩一集,而且今次更是非一般重製,由畫面到遊戲性全面強化,相信已不必多說,睇片吧!

