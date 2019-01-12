大豆芽水產 x 李英健．黑虎戰神GTR東京改裝車展參上【車模圖輯】

大豆芽水產的紅衫魚鮪魚先輩搪膠代表了香港文代，近日設計師Chino Lam再跟香港車手李英健 Marchy、時裝品牌DPSL合作，以虛擬車隊「Black Tiger 黑虎」為主題，製作了一部動畫風痛車日產GTR！更代表香港參展Tokyo Auto Salon 2019東京改裝車展！即睇現場report，更有大量靚車及車模圖輯！

東京改裝車展 Tokyo Auto Salon 2019是一個以改裝車、痛車為主題的日本車展，今次DPSL x 大豆芽水產 x 李英健製作的痛車，聽說是該展覽成立以來首個參展的香港單位，認真威。

大豆芽水產主設計師Chino Lam在香港及外國都奪取過不少獎項，他主理的海鮮搪膠人人搶，最拿手就是水墨風作畫、粗獷有力的Q版卡通人物，還有豪氣的日系漢字書法！今次以時裝品牌DPSL與車手李英健開發的虛擬車隊「Black Tiger 黑虎」為主題，Chino畫了一隻英氣十足的老虎仔，騎著代表大豆芽水產的鯉魚，速度感十足。Marchy將來更會駕駛這部GTR落場，痛車會生產鐵車仔，黑虎仔也會出搪膠，玩具迷、車迷都要留意。

車身圖案由Chino設計，再交由日本Nismo的師傅負責製作。

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老虎仔眼神凶猛，而它的坐騎黑鯉魚，原來就代表Chino Lam的品牌大豆芽水產。

車身以全銀設計，上面有Chino以日式書道寫下的「黑虎」字樣，如果此車落場，一定好搶眼。

定風翼上有黑虎的英文簡稱BLKTGR

車尾有大豆芽水產logo

日本風香港系拉花．黑虎戰神日產GTR將會出玩具車

Chino Lam最拿手就是水墨風作畫、粗獷有力的Q版卡通人物，還有豪氣的日系漢字書法！今次主題「Black Tiger 黑虎」原來沿自時裝品牌DPSL與車手李英健開發的虛擬車隊，Chino取其名畫了一隻老虎仔，騎上代表大豆芽水產的鯉魚，速度感十足。Marchy將來更會駕駛這部GTR落場，痛車會生產鐵車仔，黑虎仔也會出搪膠，玩具迷、車迷都要留意。

Chino Lam的搪膠見得多，但有他設計圖案的玩具車，我好想要。

麻甩Chino兼職龍友．為我們送上Auto Salon 2019的美圖集：（齊來見證車模全球一體化！）

Chino Lam 嚴選 Best of 東京 Auto Salon 2019。

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Tokyo Auto Salon 2019現場圖輯／靚車篇

Racing Hatsune 賽車女郎初音版痛車。

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Chino Lam About Chino Lam 廣告設計出身，玩過Graffiti唱過Hip Hop，2007年加入BANDAI從事平面設計，同時學習日本平面設計及日本書道，吸收多年實戰經驗後，2016年終於自立門戶，創作《大豆芽水產》、《大豆芽動物園》、《山海GANG》等玩具／插畫作品。除了在香港ToySoul 2018拿到獎項，更得過被譽為玩具界奧斯卡獎的[DESIGNER TOY AWARDS] 《2017年最佳設計師玩具獎》及《2018年度最佳藝術家獎》。

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