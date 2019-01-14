【Red Dead Online】碧血狂殺公測版更新　全新「火速槍戰」模式

《碧血狂殺》（RED DEAD Online）線上模式公測活動正在持續進行中，官方宣布公測版更新，將推出「火速槍戰」模式，玩家可以挑戰自己的生存本能。在戰區逐漸縮小的同時努力收集武器和彈藥。新模式最多 32 人同時參戰。玩家可選擇自由對戰或組隊參戰，成為最後生還的人就能獲勝。

官方同步宣布未來將推出的更新裡，包括新的競速和對決模式、新服裝和表情動作，以及根據玩家意見所做的改變（如下所示）：

每日挑戰：

每日新挑戰囊括遊戲中的大小活動，從精準射擊到躲避執法人員追捕，都是可以挑戰的項目。

執法與懸賞系統：

Red Dead 線上模式的執法與懸賞系統會有一些改變，藉以避免出現太多騷擾行為。不久以後，犯罪的玩家會遭到懸賞，而在特定時間內付清賞金則會獲得好處。如果拖欠賞金的時間過久，各州的賞金獵人就會追蹤玩家，到時候玩家就只能選擇花錢消災，或是逃之夭夭。

和談相關變更：

遊戲和談系統的操作會更簡化，讓玩家能更快化解與其他火爆玩家的糾紛。此外，玩家也能更方便地透過有組織的競賽方式，對攻擊自己的玩家發動血戰、武裝隊血戰和首領血戰。

鄰近的玩家光點：

往後，玩家位置光點只有在接近玩家時才會顯示，縮短其他玩家發現您的範圍，減少其他玩家在大面積區域鎖定您的可能性。除此之外，在未來將會加入辨識機制，如果某位玩家繼續隨機騷擾並殺害他人，該玩家的光點就會逐漸變深，而且讓別人在更遠處就能發現，這樣一來所有戰局裡的玩家就能在安全距離內，立即識別出可能的危險對手。

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更多即將推出的內容

• 全新延續「機會之地」劇情發展所加入的其他任務，霍利、潔西卡．勒克萊爾和其他新的角色

• 在世界裡發生的各式各樣動態事件

• 全新的競速和更具競爭性的對決模式 • 外加全新武器和服飾，以及更多尚未公佈的內容……

Xbox One 玩家也可以於 Red Dead 線上模式公測版獲得紅栗色毛色阿拉伯馬、短吻鱷皮牧場截牛者馬鞍以及豪客雙動式左輪手槍。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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