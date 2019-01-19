雪地食雞！《PUBG 絕地求生》 Vikendi 地圖正式登陸 PS4、Xbox

撰文：蔡浩騰
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【PUBG全平台推出Vikendi 雪地地圖】《Players' Unknown Battleground（下稱 PUBG）》雖然玩家人數大不如前，但開發方 PUBG Corp 近期仍有為不同的平台引入遊戲，並且持續推出新功能、賣點，而最為玩家所期待的，不外乎是新武器、新地圖啦？
繼 PC 及 Mobile 版本之後，PUBG Corp 官方宣布：PS4 及 Xbox 等主機版本的《PUBG》亦將在下一次的更新當中正式玩到全新的雪地地圖 Vikendi！
Vikendi 雪地地圖面積為與「絕地海島」Erangel 一樣的 6km x 6km 規模的中型戰場，地圖中的建築設計富歐陸風，還有廢墟的宇宙基地「Cosmodrome」、70 年代風格恐龍主題公園「Dino Park」等獨特地區，最大特色，是玩家走過雪地還會留下腳印，讓玩家之間可以進行雪地追蹤。
Vikendi 雪地地圖面積為與「絕地海島」Erangel 一樣的 6km x 6km 規模的中型戰場
70 年代風格恐龍主題公園「Dino Park」，複雜的結構提升了索敵難度
PS4 及 Xbox 主機版本 PUBG 將會在 1 月 22 日的更新中獲得正式版本的 Vikendi 地圖，而在同日，PUBG 又會推出 Vikendi 版本的「生存通行證」，為遊戲新增多項特別任務，玩家可以透過完成任務得到遊戲金錢或服飾等獎勵。留意生存通行證本身為免費獲得，但各位亦可以「課金」另外購買高級通行證，接收獨家任務、更快地升級與獲得特殊獎勵。
「生存通行證」早在手機版推行了半年有多，讓玩家除了「食雞」外有更多目標，反應不俗