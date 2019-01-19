雪地食雞！《PUBG 絕地求生》 Vikendi 地圖正式登陸 PS4、Xbox

【PUBG全平台推出Vikendi 雪地地圖】《Players' Unknown Battleground（下稱 PUBG）》雖然玩家人數大不如前，但開發方 PUBG Corp 近期仍有為不同的平台引入遊戲，並且持續推出新功能、賣點，而最為玩家所期待的，不外乎是新武器、新地圖啦？

繼 PC 及 Mobile 版本之後，PUBG Corp 官方宣布：PS4 及 Xbox 等主機版本的《PUBG》亦將在下一次的更新當中正式玩到全新的雪地地圖 Vikendi！