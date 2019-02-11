Switch 極限凸記 萌萌編年史H Moero Chronicle H有中文、不變態

【極限凸記 萌萌編年史H / Moero Chronicle H @ 任天堂Switch】日系RPG王牌廠商 IDEA FACTORY、COMPILE HEART製作的3D 迷宮 RPG《極限凸記 萌萌編年史》（限界凸記 モエロクロニクル / Moero Chronicle）終於在任天堂Switch平台上，推出支援中文顯示的移植版《H》，是真的有「H」嗎？

此「H」不同彼「H」

《極限凸記 萌萌編年史H》為《極限凸記 萌萌編年史》於任天堂Switch上的移植版，取名「H」的意思並不是各位壞孩子一想便想到的「Hentai」（變態），而只是「Hyper」的簡稱罷！雖是如此，遊戲玩法及系統部分設定仍是有一點「H」！

《極限凸記 萌萌編年史》力推萌角，排除萬難推出任天堂Switch版！

「摩擦」、「發射」是H嗎？

在《極限凸記 萌萌編年史H》中，玩家作為男主角，以第一身視點在3D迷宮世界進行冒險的本格RPG遊戲，於任天堂Switch上將畫面推上高清，遊戲製作COMPILE HEART亦為移植版遊戲追加「Hyper」，遇上魔物女後玩家須對她們進行「解放」，以「Hyper摩擦」及「發射」讓魔物女回復本性，但她們在「Hyper摩擦」後的震動、Hyper秘藥及高效藥中魔物女的反應，的確有一點H味存在！

《極限凸記 萌萌編年史H》繁體中文化，香港將會引入行貨實體版（日本只推出數碼下載版），並決定於2019年春季推出，正式發售日期及售價將由代理稍後公布。

極限凸記 萌萌編年史H 以全中文顯示，將於2019年春季推出。

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