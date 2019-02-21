【Resident Evil 2 / RE2】外國玩家自製超性感泳裝暴君MOD

【Resident Evil 2 / RE2 / 生化危機2 高清重製版】RE2推出已經有一段時間，相信不少人已經完成遊戲甚至已經白金了，不過一隻遊戲就算爆了機也依然有很多可玩味處發掘，如「Mod」就是好例子。

相信不少玩家都選擇了PS4版本，不過PC版有一個家用機沒有的優勢就是「Mod」，將原遊戲模組替換之後往往可以產生意想不到的化學反應，例如之前MHW就有玩家製作將滅盡龍換成湯瑪士小火車的Mod。

而最近外國玩家「MisterHecks」就製作了暴君的「性感泳裝」mod「Beachboy X」，原本人見人怕的暴君變成身穿火辣迷你泳褲、show出一身橫練爆肌的超性感造型，而原本的紳士帽則變成了太陽眼鏡（玩家同樣可以用槍將其擊落）。最抵死是泳褲上鑲有Umbrella保護傘公司Logo一個，較人哭笑不得。（雖然我很明白會令人有衝動用槍射，但攻略層面上不要浪費子彈打暴君啊）

讓人不禁想起未來戰士的T-800（阿諾舒華辛力加），而泳褲上那個Umbrella Logo真是讓人很有用槍射的衝動...

這個mod如此爆趣，已經有玩家錄制了相關影片：

如果對這個Mod有興趣，可以到Nesuxmods下載，安裝方法亦十分簡單，只需要將檔案放到指定位置然後以mod管理器啟動即可。當然又要戴頭盔，就是使用Mod之前請先仔細了解安裝方法及可能風險（如遊戲崩潰）等。

網址：https://www.nexusmods.com/residentevil22019/mods/42?fbclid=IwAR3p19TDN8eKBnS7YR6T02G8yG8sV_UcZv3mrS2bptcWToWI-enCoj-1RZ8

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