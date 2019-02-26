【Zelda:BOTW 薩爾達:曠野之息】性轉換Mod 女版林克Linkle超可愛

家用機遊戲的Mod使用難度相對比起PC高很多，不過也無阻Fans們包括Modder的愛。Switch/WiiU神作《Zelda:BOTW 薩爾達:曠野之息》現時就推出了很多女版林克Mod，極有心思一齊看看：

（圖為Zelda無雙的Linkle）

還記得《Zelda:BOTW 薩爾達:曠野之息》剛剛公布之時，用斗篷遮著身體的林克（LINK）被部份FANS猜測是女性，不過結果事與願違。這個執念直到由KOEI在《Zelda無雙》中實現，名為LINKLE/リンクル（林克子?）的女版林克閃亮登場救贖萬民，有著孖辮及拿十字弓的特徵。而這個設定當然要拿回去在《Zelda:BOTW》使用。

名為lynard killer的外國Modder與其團隊製作了《Zelda:BOTW 薩爾達:曠野之息》的女版Mod，多月以來更推出數個「DLC」衣裝（當然是免費的）。此Mod更換了角色模組之餘、將弓武器轉換成十字弓，Linkle更有齊全的女聲配音。而且更進一步地，連所有遊戲中的衣裝都為Linkle重新度身訂製，髮型亦每個不同，配合遊戲之餘又極可愛，更有加入一些新設計的衣裝。而套用Mod後玩家更可以直接進入遊戲中的女兒村，完成度極高，完全令Linkle融入進遊戲當中。

女版 LINK －LINKLE （リンクル/林克子）Mod 圖集：

+ 18 + 17 + 16

我的林克不可能這麼可愛（影片截圖）：

+ 42 + 41 + 40

雖然女版林克LINKLE極可愛令人有初戀的感覺（喂），甚至令人有重新玩一次ZELDA:BOTW的衝動。不過要在Switch套用Mod關係到破解LayeredFS，即破解Switch來載入自訂檔案，有相當難度亦不建議不熟悉的玩家進行，在此方面PC的CEMU會比較方便。完全不想麻煩的話也可純粹看看別人的Mod介紹影片，無痛欣賞一下形象百變的林克子：

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