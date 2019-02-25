【Anthem / 冒險聖歌 攻略】四屬性效果、傷害種類解說

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【Anthem / 冒險聖歌 攻略】Anthem的武器和技能都有各種不同屬性，現在就為大家解釋遊戲的屬性和傷害種類。

Anthem所有武器和技能都有各自的屬性，可以分為屬性（Elemental）和物理（Physical）兩大種類：屬性即火焰、強酸、雷電和冰凍，其中火和酸可以歸類為一組，雷和冰為另一組。屬性攻擊除了基礎傷害外，還會附帶屬性效果及有機會觸發連擊，有關連擊系統解說請看下文：

【Anthem / 冒險聖歌 攻略】實戰必學！連擊Combo系統詳盡解說

而物理傷害則有普通、爆破和動能三種，不過這三者分別不大，主要就是所受加成種類不同，例如普通攻擊不會受到其他裝備提升爆破傷害加成。在連擊方面，目前並沒有可作連擊前置的物理攻擊，但部份攻擊可作為引爆技能觸發連擊，例如巨像的砸地攻擊等。

火焰、強酸：對護甲有效

火焰和強酸都會造成持續傷害（Damage over time / DOT），在遊戲早期火屬性攻擊非常強大，例如巨像的火焰噴射器，就算不用連擊，單是其DOT已能造成可觀輸出。

燒它全家！

而強酸的DOT雖然不及火焰，但是按遊戲說明，強酸可以降低敵人抗性，使其被攻擊時受到更多傷害；但抗性下降詳細數值和公式就目前未明。不過按RPG傳統，強酸用來對付盔甲、機械類敵人，火焰則用來對付人型敵人，這樣想應該沒錯吧。

冰凍、雷電：對護盾有效

除了玩家外，有時一些強敵如敵方女武神或斥侯等都會有護盾（藍色血條），而有敵人護盾在身上時幾乎無法施加火焰和強酸效果，這時就要用雷電或者冰凍了。雷電屬性攻擊可以對護盾造成額外約40~50%傷害；因此如果見到護盾強敵，不妨讓隊伍中的暴風號用雷擊拆盾再輸出。

雷擊範圍大而且傷害不俗，如果先冰凍敵人再發動連擊，更可將冰凍效果擴散形成大範圍控場，大大減輕戰鬥壓力。

冰凍也對護盾有額外加成，當然幅度沒有雷屬大，而且帶冰凍的技能本身傷害就很低，不過冰有強大控場效果；被凍結的敵人會不能動彈，讓玩家可以隨意連擊。另外也可以將麻煩的敵人暫時凍結起來，然後處理其他敵人。所以十分建議隊伍中至少有一隻暴風號，有冰凍攻擊控場可令戰鬥輕鬆不少。

將痛得要命的炮塔或機械人冰凍起來就易打得多了。

但注意如果用火屬性來連擊被冰凍的敵人，就會解除冰凍效果。

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