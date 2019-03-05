《火炬之光 前線 Torchlight Frontiers》最新實機遊玩畫面公開

美國 Echtra Games 目前正在開發中，預定於 2019 年在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的人氣動作 RPG《火炬之光》系列最新作《Torchlight Frontiers》（火炬之光 前線），官方特地公開本作最新實機展示介紹影片讓玩家們欣賞。

《火炬之光 前線》為官方之前所發表，由 Runic Games 所開發的人氣動作 RPG《火炬之光》系列最新作，但隨著 Runic Games 於 2017 年 11 月宣布關閉，便改由原本曾隸屬於《Diablo 暗黑破壞神》開發團隊 Blizzard North，並曾開發《Torchlight 火炬之光》系列作的 Max Schaefer 領軍的 Echtra Games 繼續製作。

而在這次官方所釋出的實機介紹影片方面，將會以 Closed Alpha 3Build 測試版的實機內容為主；除了原本既有的遊戲內容之外，還加入了可讓玩家們來進行自訂的玩家據點建築、本作中登場，屬於接近戰特化型的蒸汽機關機器人「Forged」的實際遊玩操作，以及頭目戰的最新模樣等豐富內容，讓玩家們可以透過影片，對本作實際內容有更確實的認識，喜歡《火炬之光》系列的粉絲們不妨現在就趕快先來欣賞看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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