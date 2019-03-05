超音鼠大電影《Sonic the Hedgehog》預定2019年上映，年初被公開首個電影CG造型，日前又有爆料網站透過一名荷里活從事電影市場部人員流出了最新超音鼠 造型，驚嚇度與比卡超（寶可夢）更甚！

超音鼠大電影（Sonic the Hedgehog）早於2018年12月初已經傳出，早於2013年由Sony Pictures Entertainment持有超音鼠電影發行權，當時已宣布會開拍真人電影版，唯最終2018年電影發行權落入派拉蒙影業（Paramount）手上，並確定電影企劃及於2019年上映！

2018年12月派拉蒙宣布《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）於2019年內上映，電影海報只見到超音鼠外型。

專門透露世嘉 / SEGA資訊的TSSZ網站，日前由一名於荷李活負責電影推廣的公關公司及其他來源，取得《超音鼠大電影》中主角Sonic，TSSZ結合手上資料並以編譯技術，將超音鼠於電影中的造型重現，結果超音鼠與早前已公開的《精靈寶可夢：大偵探皮卡丘》一樣，主角比卡超偵探都是全身有毛！

超音鼠 大電影（Sonic The Hedgehog）終於都有清晰的主角造型，這個嘛…

TSSZ網站透過流出資料，編譯出Sonic的電影造型相當驚嚇！ （TSSZ網站）

留意重點，TSSZ網站「流出」的超音鼠穿上的是「大剔」牌波鞋？！早前Puma推出的Puma x SEGA RS-0 Sonic跑鞋反而不見身影，是沒有付贊助費嗎？