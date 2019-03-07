日劇《後街少女》岡本夏美 松田路加 坂之上茜 極道少女圖輯

日劇版《後街少女》back street girls 中扮演三位變性人偶像「女」團極道少女成員的：岡本夏美、松田路加（松田るか）、坂之上茜（坂ノ上茜）都演得相當落力、年輕可愛。起底一睇，原來三人都拍過不少動漫作，齊睇美圖集。

由岡本夏美、松田路加（松田るか）、坂之上茜（坂ノ上茜）主演的漫改日劇《後街少女》（back street girls），去年末至今年2月其實已推出動畫（netfixl有得睇）及真人電影，故事講3位新紮黑道男子，因犯事而被迫變性、組成偶像女團「ゴクドルズ／極道少女」為大佬賺錢。



2月中《後街少女》電影原版人馬再推出深夜劇集版，三位女主角演出機會更多，三人台前幕後兩個樣，做idol時裝可愛賣萌、收工後變回粗魯黑幫劈酒打架，爆笑非常！她們究竟甚麼來歷？即來睇圖輯、睇介紹。

《後街少女》三位女主角（左起）坂之上茜、岡本夏美、松田路加 組成女團ゴクドルズ／極道女孩，2月中已推出第1張single《Idol Kills》。（《後街少女》唱片封面照）

3人變性後的化名分別是山本愛理（岡本夏美 演）、杉原千佳（坂ノ上茜 演）、立花真理（松田るか 演），隊服明顯映射第一代AKB48。

由男變女，最不習慣就是胸前多了兩團矽膠，三人互摸一幕的表情微妙非常，笑死人。（日劇《後街少女》劇照）

+ 2

大佬：岡本夏美

山本愛理（變性前原名：山本健太郎）原是3人組的大哥，現時也擔住極道女孩的隊長，負任感重。變性後仍有不時生鬚的問題，常常要打女性荷爾蒙。

演員岡本夏美 本身屬大型公司Ever Green Entertainment藝人，11歲出道（1998年7月1日出生），曾拍過《GTO》及《地獄老師》漫改日劇版，近年又在《狂賭之淵》日劇中扮演「扮盲眼」的「傳統文化研究會會長」西洞院百合子，演出經驗豐富，1米62長腿、常任《Seventeen》Model。

山本愛理（ 岡本夏美演）

+ 17 + 16 + 15

金牌打手：松田路加

立花真理（變性前：立花隆），原本三人中最好打的高手，現在化身極道女孩中的Cool Beauty御姐姐屬性角色，對孖瓣妹千佳非常嚴厲！

松田路加為沖繩出身藝人，在鄉下5歲時已經是有名人，但正式廣為人知則要到2016年演出《幪面超人EX-AID》的女主角Poppy（仮野明日那 / ポッピーピポパポ），長腿姐系的她，一時是激短裙護士、一時粉紅假髮卡通萌聲A.I.，更識變身為Kamen Rider Poppi。一片而紅後，松田路加過去拍攝的水著圖才得以傳通街。雖然同亦被爆她食煙照，仍無損人氣，並在《狂賭之淵》日劇演出「賭手指甲」的皇伊月，依然搶鏡。

立花真理（松田るか演）

+ 27 + 26 + 25

雙馬尾妹系 坂之上茜



杉原千佳（變性前：杉原和彥）是三人最的小弟，也是一個拳擊高手。變性後就成為孖辮可愛妹系成員，暗中認為自己非常可愛，相當享受成為偶像被fans追捧，暗中開IG Twitter呃like。

坂之上茜本人是個膚色健康的九州熊本女孩，學生時代是體操隊員，出道後亦因為高超的體能，被選為《Ultraman X》女主角山瀬明日奈，身手了得外，更為了拍劇而考取貨車駕照，很期待千佳醬在《後街少女》中的打鬥場面。可能正因為她跟圓谷公司關係極佳，有傳動畫《SSSS Gridman 電光超人》最終回內的真人片段，正是由坂之上茜客串（未經證實）。

杉原千佳（坂ノ上茜 演）

+ 9 + 8 + 7

日劇《後街少女》不單是重新剪輯真人電影，還會有原創新角色，就是圖中的小宮有紗。