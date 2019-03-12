LEGO機械人高手　自組能天使高達 EVA貳號機 逐隻睇

遊戲動漫
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日本高手以LEGO製作能天使高達Gundam Exia、EVA貳號機、紅彗星渣古，跟他LEGO BUILD，不用食炒買Metal Build。

Metal Build《高達》、《新世紀福音戰士EVA》我都想要，但有時自己動腦筋、以LEGO「標」出機械人，比影張炒價玩具圖放上網更有滿足感。這位日本twitter樂高高手kazuto@LEGO，本來專砌Armored Core類的軍事感機體，偶然也會製作高達、EVA等動漫機械人。

筆者覺得kazuto@LEGO厲害之處是用簡單的零件數、砌出不同機械人的線條。

能天使高達（點圖放大）

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EVA貳號機（點圖放大）

紅彗星渣古II（點圖放大）

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高達巴巴托司（點圖放大）

筆者覺得他厲害之處是用簡單的零件數、砌出不同機械人的線條，它拿手的AC機是一隻比一隻複雜、線條則日漸完美，跟模型無大分別；又比如他的EVA貳號機就又瘦又有機關、紅彗星渣古夠圓，最新的Gundam Exia則無論人形、劍、盾的比例都非常之好，馬上欣賞。

Armored Core類LEGO自組作品（點圖放大）

 射擊遊戲經典戰機自組作品（點圖放大）

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