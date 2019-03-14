Switch《Super Dragon Ball Heroes World Mission》卡牌玩法介紹

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 4 月 4 日在 Nintendo Switch 主機上推出，以人氣大型機台卡牌對戰遊戲為題材的《超級七龍珠英雄：世界任務》（Super Dragon Ball Heroes World Mission／スーパードラゴンボールヒーローズワールドミッション，中文名暫稱），官方特地公開以本作新實裝要素「卡牌編輯」為主題介紹的最新 TVCM 電視廣告動畫讓玩家們確認欣賞。

本作為一款將日本大型機台人氣卡牌對戰遊戲《超級七龍珠英雄》內容完整移植到 Switch 主機上重新推出，並追加眾多新要素與新卡牌登場，在整體內容與平衡上都比之前大型機台版更加優化的卡牌對戰 RPG。

而在這次的電視宣傳影片中，將會為玩家們公開這次新實裝要素「卡牌編輯」模式的相關情報，讓玩家們可以透過影片，確認本作卡牌編輯中如何將一張空白卡加入各式各樣的角色、背景、效果與能力，打造出自己專屬原創卡牌的過程，喜歡《七龍珠》的粉絲們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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