《Dead or Alive 6》基本免費版公開下載！婚紗造型DLC夠吸引

臺灣光榮特庫摩宣布，激鬥娛樂遊戲《生死格鬥 6》（PS4/Xbox One/Steam）基本免費版將於今（15）日 開放下載。

基本免費版中，玩家可使用「霞」「瞳」「迪亞哥」「巴斯」4 名初期角色，並提供 5 種模式：與世界各地玩家進行對戰的「ONLINE」、一個人也可以跟朋友離線對戰的「FIGHT」、對各個等級的玩家都有幫助的「TRAINING」以及新模式「DOA QUEST」「DOA CENTRAL」；此外玩家可以自由遊玩全對戰舞台，還可以體驗「STORY」模式的序章。

前作《生死格鬥 5》的基本免費版大受好評，全球累計下載數已突破 1,200 萬，因此在 《生死格鬥 6》，為了讓更多的玩家能夠體驗本作的樂趣，基本免費版中，只要付費購入「角色使用權」就可使用自己喜歡的角色，購入「故事解鎖權」則可完整享受全篇故事。



對應「DOA6 Season Pass 1｣的 DLC 第 1 彈「DOA6 歡樂婚禮套裝 Vol.1」（13 套）也開始販售，玩家可以讓女性角色以純白的婚紗造型、男性角色則以無尾禮服造型進行遊戲。第 2 彈「DOA6 歡樂婚禮套裝 Vol.2」（13 套）也將於 3 月 29 日（五）開始販售。

此外，以優惠價格提供 DLC 的 Season Pass 已經販售，購買 Season Pass 的玩家將可獲得 4 個月間陸續發布的第 1 彈至第 5 彈付費 DLC 內容。之後預計有第 3 彈「新款服飾套裝 vol.1」（13 套）、第 4 彈「新款服飾套裝 vol.2」（13 套）；還與株式會社 SNK 合作，第 5 彈將有來自『THE KING OF FIGHTERS XIV』的人氣角色「不知火舞」，以及另一位來自同一作品的角色登場。購買 Season Pass 還可以獲得特典 NiCO「閃光的分析裝備」和女天狗「摔角服裝」，請勿錯過。

今日官方也同步進行遊戲內容的更新。追加「DOA QUEST」的高難度任務及一部分角色的登場‧勝利演出，並調整對戰平衡與獲得「服裝設計圖」的難易度等，本次更新讓遊戲內容更為充實，玩家也能更輕鬆暢遊本作。有關本次更新的詳情請見官網。

基本免費版發佈紀念直播

為了紀念《生死格鬥 6》基本免費版發佈，官方將於 3 月 16 日（六）20:00 在 YouTube 官方頻道進行基本免費版發佈紀念直播。



本次直播將邀請知名實況主大天神、森野葉子（Leaf）擔任主持，來賓鳥屎和小希兒 Angel 熱情加入，此外人氣 Coser Mon 夢也將前來助陣，在此不僅可以觀賞到基本免費版的詳細介紹，觀眾還可在直播期間與出演來賓激情對戰，更有機會獲得豪華紀念品，絕對精彩不容錯過。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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