變形金剛漫畫家Pat Lee香港作品展　半人半生物勁似電腦奇俠

遊戲動漫
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近期風頭躉當然是「維港浮Kaws」，他的半解剖公仔companion實在是人見人愛；加拿大藝術家Pat Lee 的新品牌風格Interference同樣玩「一半一半」，半邊身生物、半邊身cyber機械，細節更多，近日他埂灣仔舉行個人展覽，作品好潮好哥愛，值得一睇。

加拿大畫家Pat Lee 可說是個天才，16歲高中畢業已經入行畫公仔，曾與兄弟合資開設Dreamwave公司，製作《變形金剛》漫畫，近年轉戰多媒體、立體創作，去年以半生物、半機械的賓尼兔、翠兒等作品參與Soap Studio與華納動畫合作的「樂一通」藝術家聯乘活動。

Pat Lee與作品合照。

去年聖誕檔Patrick參加Soap及華納Get Animated，生化翠兒的腦部被阿寶入侵，邪死得來好Q.

近日Pat Lee與Toy Genius公司合創的新品牌Interference，在香港開設快閃作品展“ONE BYE ONE EXHIBITION HK “，有立體雕塑、大璃纖裝飾、巨型原畫。

Interference的主題是環繞科技入侵生活，如果不加思索的全盤接收，究竟人是否還保持人性。

聽落好像很嚴肅，但其實作品都好可愛、平易近人，用色鮮豔線條簡潔，有點像美式卡通fusion 空山基筆下那些機械女郎，也不獨是貴價artpiece，亦有潮tee、精品，有時間一定要到灣仔參觀（需事前預約）。

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日期：即日至2019年3月31日

時間：3.27-29日中午12-下午18 / 3.30-31日 上午11-下午17）

地點：香港灣仔港灣道6至8號 瑞安中心2902－2903室

預約參觀：852 9357 6346 （通話／whatsapp）

需要打圖中電話或whatsapp預約才能去參觀。

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