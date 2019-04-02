4月心水遊戲私心推：LABO、Days Gone、地防Iron Rain、末日之戰

剛過去的2月和3月家用機大作頻頻連發，相信接下來4月大家也仍然要消化一下之前未來得及玩的遊戲吧！而4月雖然相比起來較為「靜局」，但仍然有一些心水推薦，如果3月的遊戲不太合你心意或者你已經將3月的遊戲極速全部打完，就來看看這些4月推出的作品吧。

超級龍珠英雄：世界任務 / Switch / 4月4日

龍珠的街機卡牌對戰遊戲系列《超級龍珠英雄》及《超級龍珠英雄：宇宙任務》的整合移植版，收錄了系列過千張卡牌，基本上只要是你唸得出的龍珠（有戰鬥能力）的角色都玩得到。如果玩街機要逐個Credit入錢，玩Switch版就可以無限制玩到爽了。原本街機版是對戰遊戲，來到Switch版繼續有多種線上對戰模式，亦有包括卡片編輯、設計任務等多個新系統，總之是一個讓人爽玩的版本，喜愛龍珠的玩家可以留意一下這款遊戲。

地球防衛軍 鐵雨 / PS4 / 4月11日

長青作品地球防衛軍系列最新作，今次最大特色是採用了虛幻引擎Unreal 4來開發，畫面比系列前作大大提升，EDF玩家們總算可以享受真正PS4規格的遊戲畫面了。除了畫面提升之外還加入了新兵種和新載具，最令人興奮是將捕獲的外星蟻改裝成生物戰車的「G-L.I.A.R.」，以其人之道還治其人之身，相信系列玩家們都已經急不及待了。而遊戲和上一集一樣繁體中文版會同步推出，也是值得一讚之處。

FINAL FANTASY X/X-2 高清重製版 （中文） / Switch / 4月11日

不愧為冷飯王Square Enix，Final Fantasy 10和10-2高清版在多年前已分別在PS3和PS4推出過，不過如果這些年來都未曾玩過，而又擁有Switch主機，不妨一玩FFX，體驗一下這個人稱FF史上最浪漫的愛情故事。另外注意今次繁體中文版是比國際版（4月16日）要早上市，算是頗意外但又加分的地方。

Labo VR / 4月12日

4月遊戲界重點，任天堂Nintendo Switch Labo第二彈「Labo VR」，用紙皮箱將Switch主機搖身一變為VR眼鏡，再加上Toy-Con的體感操作和紅外線功能，變出火箭筒、照相機、大象、小鳥、風等共六種玩法。

個人仍然認為Labo雖然創意和設計絕對是滿分，但始終作為Domestic product並不是那麼理想（很老實，就算你買了Labo，砌好後你也不會常常拿出來吧）；不過如果家中有小朋友，砌和玩Labo VR肯定會是個很好的親子活動。

World War Z / PS4、Xbox One、PC / 4月16日

很多人期待同時卻多次延期的四人合作打喪屍遊戲World War Z終於要在今個月推出。自從L4D2之後其他廠商推出的合作打喪屍的遊戲總是差了點，喜愛這類遊戲的玩家也都餓了很久，且看今次的World War Z能否滿足大家。

夢幻模擬戰I＆II（日文版） / PS4、Switch / 4月18日

經典戰棋遊戲Langrisser夢幻模擬戰高清重製，老玩家們當然歡喜，只是個人來說不太看好此遊戲，詳細可見以下文章：

雖說伏味濃，但始終經典作品重製都是值得關注；遊戲原本預定今年2月推出，因為需要完善遊戲內容延期到4月18日。如果想先試玩一下再作決定，可到日本PSN下載試玩版；但就筆者所見目前評價都不是太好。另外遊戲已宣布將會推出中文版，不過發售日期尚未確定。

Cuphead / Switch / 4月18日

如果你喜歡類似《隻狼》的高難度遊戲，這隻杯頭《Cuphead》你絕對不能錯過。Cuphead是近年最出色的獨立遊戲之一，長話短說，Cuphead最出色的地方就是那還原度極高的舊時美國動畫風畫，以及經過細心設計、充滿遊戲性的超高難度（絕對不低於隻狼）；喜歡挑戰自己的玩家一定要試一試。而Switch版支援單機雙打功能，可以找朋友或家人陪你一起「修煉」面對困難。

Mortal Kombat 11 / PS4、Switch、Xbox One、PC / 4月23日

大家都很熟悉的真人快打系列，本身是一個十分硬派的格鬥遊戲，不過最有名始終是其超血腥的終結技「Fatality」；雖然演出角度來看是十分優秀，但對筆者個人來說就始終...太血腥了點，有點受不了。不過有玩開的玩家就不會怕吧。

Catherine Full Body（中文版） / PS4 / 4月25日

ATLUS開發的真電競對戰拼圖遊戲Catherine升級移植版。日文版已於今2月14日發售，宅民黨也曾多次介紹過這款遊戲，詳細請見以下文章：

由於劇情也是本作很重要的部份，有中文自然是再好不過，剛過去的2月和3月大作頻發大家都未必有時間玩其他作品，在4月來玩也許是正適合。

Final Fantasy XII The Zodiac Age（中文版） / Switch、Xbox One / 4月25日

PS4版已推出一段時間，今次移植到Switch。Switch版保留了之前PS4版的遊戲內容，另外追加了幾個Switch版新系統和功能；首先有職業重置，讓玩家可以隨意更改隊伍成員的職業，在冒險和戰鬥中尋找更多可能性和樂趣。而每位角色的作戰佈局也增加至3欄，讓玩家可以隨需要切換，不用每次都重新編排。由於FFXII是Square Enix第一個FF線上遊戲FFXI之後的作品，使得遊戲系統有很多MMORPG的影子，和以往FF有不少出入，未玩過此作的話不妨一試。另外注意今次繁體中文版是比國際版（4月30日）要早上市，算是頗意外但又加分的地方。

4月26日 Days Gone 往日不再 / PS4

4月注目度最高的大作，遊戲原本預定在更早時份推出，後來決定延期至今年4月才發售；避開了2、3月那堆大作，也許是個十分明智的決定。Days Gone是一款完全單人的劇情、開放世界求生遊戲，以喪屍圍城的現代美國為舞台。筆者之前參加了在香港舉行的Days Gone試玩會，這裡就不再累贅複述，有興趣的話可參看以下文章：

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